Carlos Mesa responsabiliza al Gobierno de las acciones de violencia







28/10/2019 - 12:51:07

La Paz.- El candidato de CC, Carlos Mesa, responsabilizó este lunes al Gobierno de Evo Morales de las acciones de violecia y enfrentamientos que se lleguen a producir en Bolivia.



Mesa, en un video publicado en las redes sociales, casi de forma paralela a la conferencia de prensa del vicepresidente Alvaro García que lo responsabiliza de posibles muertos por la violencia, respondió que el responsable de la violencia es el gobierno.



"Quiero denunciar ante la comunidad nacional e internacional que la estategia del MAS está aquí (muestra una portada del periódico Cambio) claramente tratando de responsabilizarme de supuestos actos de violencia, tratando de responsabilizarme de un inventado golpe de estado y estableciendo una relacion inexistente entre nuestra decisión de compromiso democrático con la violencia", dijo Mesa.



Carlos Mesa dijo que no han llamado en ningún caso a acciones de violencia ni en el paro nacional ni en la toma de instituciones ni en ningún tipo de inicitiva que no sea la existencia pacífica y democrática.



Mesa se mostró solidario con los ciudadanos que estén siendo "agredidos organizadamente por gente masista que está planteando la provocación, porque hay una estrategia de gobierno para establecer hechos de violencia que después nos carguen a nosotros", enfatizó



Finalmente, Carlos Mesa dijo que tiene que quedar "absolutamente claro que la responsabildiad total de las aciones de violencia es del gobierno que ha instruido a militantes del MAS a generar confrontaciones y violencia para buscar resultados que nadie desea en este momento".



El expresidente mostró la portada de este lunes del periódico Cambio, que titula con la versión del gobierno sobre un presunto plan de Mesa para tomar las instituciones del país.



El fin de semana, Evo Morales llamó a sus bases: “Vamos hacer respetar el voto con un cerco a las ciudades, a ver si aguantan”. Morales alega que ganó con el voto rural, pero expertos dicen que más del 70% del electorado vive en ciudades.



Luego de esa convocatoria, en las ciudades de La Paz y Cochabamba se han producido enfrentamientos con la llegada de mineros y campesinos que convirtieron el pacífico paro en enfrentamientos con los vecinos.



En ambas ciudades reportan varios heridos y una escasa participación de la policía que no intervino en varios enfrentamientos como en la calle 29 de Achumani. Al final y ante la presión lanzaron un par de gases para dispersar a la gente.