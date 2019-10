Vicepresidente: Si hay muertos en Bolivia por la violencia, Mesa será el único responsable







La Paz.- El vicepresidente Álvaro García Linera, dijo este lunes en una extensa conferencia de prensa, que si hay muertos en Bolivia a causa de los enfrentamientos el único responsable será Carlos Mesa por haber convocado a las movilizaciones.



García Linera, en una conferencia en la que presentó videos con música dramatizando las imágenes de ataques de bloqueadores contra gente en diversas ciudades, responsabilizó a Mesa de los actos de discriminación y de racismo en las calles en contra de quienes no han acatado el llamado a paro. "No venga a ensangrentar al pueblo boliviano, no venga a hacer perseguir a trabajadores humildes", enfatizó.



García Linera dijo que Carlos Mesa, candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), no reconoce su derrota en las elecciones del 20 de octubre y lo criticó porque está apostando a la confrontación y a la violencia.



MESA PIRÓMANO



García Linera dijo que Carlos Mesa "no pudo entrar por la puerta ancha y ahora quiere entrar por la ventana". Lo acusó de propiciar hechos de violencia que han causado la quema de los tribunales electorales en Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí.



"Carlos Mesa pasará a la historia como un expresidente pirómano, porqué primero quemó los gastos reservados y luego mandó a quemar los Tribunales Departamentales".



JUSTIFICA LOS BLOQUEOS A LAS CIUDADES



El vicepresidente, justificó el bloqueo de campesinos y cocaleros en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz y el llamado a cerrar otras carreteras del país por parte de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



“Lo que el presidente Evo comentó el día sábado es lo que las organizaciones indígenas y campesinas han decidido en sus ampliados el día viernes y el presidente Evo comenta los que las organizaciones le han dicho (…). Le dijeron a Evo, hemos decidido, estés o no de acuerdo, hacer el bloqueo de caminos. Yo lamento esa decisión, pero es lo que tienen campesinos e indígenas para hacerse respetar”, afirmó.



Sin embargo, aseguró que el llamado a bloquear las carreteras y cercar las ciudades no fue hecho por el Gobierno sino por las organizaciones sociales que piden respeto al voto y rechazan las denuncias de fraude electoral.



RATIFICA AUDITORÍA ELECTORAL



El vicepresidente ratificó también la disposición del Gobierno boliviano de someter a auditoría los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre donde el presidente Evo Morales resultó reelecto.



"No tenemos nada que esconder, confiamos en la voluntad de pueblo, no nos enfrentamos a ella", afirmó García Linera.



Afirmó que en los días siguientes se conformará una comisión que delimitará qué será lo que va a revisarse. "Somos los primeros interesados en que todo sea transparente".



"No tenemos nada que ocultar, no es el Gobierno quien se opone a la auditoría, es Carlos Mesa el que se opone, es el perdedor el que no quiere", aseveró García Linera.



COORDINADORA Y GOLPE DE ESTADO



"Han formado una coordinadora que quiere desconocer el voto, que rechaza la realización de las auditorías y que pide nuevas elecciones y la renuncia de Evo. ¿Cómo se llama esto? Golpe de Estado".



"Pedir la renuncia de un presidente electo democráticamente, es hablar de un golpe de Estado", ratificó.



JINETES DEL APOCALIPSIS



García Linera acusó a Mesa de formar una triangulación con Carlos Sánchez Berzaín y Branko Marinkovic, y aseveró que los tres son los “jinete del Apocalipsis”.



Hizo referencia a la similitud que observa en la posición de Mesa con las declaraciones públicas de Sánchez Berzaín y Branko Marinkovic en contra de la “dictadura” en Bolivia y llamando a desconocer las elecciones.



“La triangulación está perfecta: Carlos Mesa está actuando con el dinero financiado por Branko Marinkovic y la instrucción política expresada por el asesino, el criminal de El Alto, de Sorata, de Warisata, Sánchez Berzaín. La triangulación perfecta, los Jinetes del Apocalipsis, cuando se juntan estos tres hay sangre y luto”, agregó.

REAFIRMA AMPLIA VICTORIA



García Linera informó que de los 342 municipios que hay en Bolivia, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ganó en 289, lo que equivale más de 85 % del total.



El vicepresidente se refirió también a la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS obtuvo 21 representantes ante la cámara de senadores, que está compuesta por 36 escaños, por lo que tiene mayoría absoluta.



En cuanto a la cámara de diputados, compuesta por 130 legisladores, informó que el movimiento oficial obtuvo 68 curules, por lo que de igual manera cuenta con mayoría absoluta.