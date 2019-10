FBF alerta que el torneo finalizará antes de Navidad







28/10/2019 - 08:07:52

El País.- La Federación Boliviana de Fútbol mediante el ejecutivo Adrián Monje alertó que de seguir los conflictos sociales que se registran en el país el torneo de la División Profesional finalizaría antes de la Navidad, pues la reprogramación de partidos no permitiría que se cumpla el calendario como está establecido (debe concluir entre 11 y 12 de diciembre), además para la semana se anuncian bloqueos de carreteras.



«Estamos esperando que exista la solución del conflicto, estamos pendientes de todo lo que está aconteciendo en el país, que quiero adelantar nada pero esto se agrava más, hay anuncios de paros cívicos y eso nos está complicando, buscamos las salidas pero los tiempos nos frenan las planificaciones que se realizaron para conocer a los equipos clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana», expresó el ejecutivo.



Entre el 16 y 17 de octubre debía desarrollarse la décima séptima fecha y entre el 26 y 27 la décima octava jornada del torneo, pero no fue posible precisamente por los problemas que persisten en el país, además se corre el riesgo de que la XIX fecha también se frene en seco, pero también es verdad que los federativos buscan los caminos para cumplir con el calendario.



«Somos optimistas esperemos que el campeonato se regularice como está estipulado, sólo queda esperar ya que no depende la Federación, veremos qué pasa entre lunes y martes», añadió Monje, quien además subrayó que la idea es que el torneo finalice como está acordado, además explicó que existe la posibilidad que la fecha XVII se juegue en un solo día y la XVIII en dos.



«Si nos tocaría postergar una fecha más ya las cosas se complican, no hay más días para acomodar los partidos pendientes, ahí si estaríamos hablando de que el torneo finalizaría antes de la Navidad, esperemos que no pase esto», subrayó el ejecutivo de la FBF. Además informó que también tendrían que mover los partidos por el ascenso-descenso indirecto.



Monje además aclaró que la CONMEBOL también espera los nombres de los equipos que lograron la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana, «ya tienen conocimiento de lo que está pasando en el país, sólo queda esperar yo les reitero, no me adelantaré a nada».



Ante los problemas que persisten en el país no todos los equipos están trabajando con normalidad, pues hasta cambiaron de horario de trabajo en unos casos, en otros la albor es dividida, en tanto que hay jugadores que realizan prácticas diferenciadas en su domicilios. «Es muy complicado, por ejemplo en Santa Cruz el paro es contundente y los bloqueos no permite el traslado de los futbolistas a las canchas».



La décima novena fecha está programada de la siguiente manera:



Miércoles 30 de octubre de 2019



Montero: Guabirá vs. Nacional Potosí 15:00

Santa Cruz: Destroyers vs. Bolívar 18:15

La Paz: The Strongest vs. Sport Boys 20:30



Jueves 31 de octubre de 2019



El Alto: Always Ready vs. Real Potosí 15:00

Cochabamba: Aurora vs. Royal Pari 18:15

Oruro: San José vs. Oriente Petrolero 20:30

Santa Cruz: Blooming vs. Wilstermann 20:30