Efecto dominó en el fútbol nacional







28/10/2019 - 08:05:59

Los Tiempos.- Como “efecto multiplicador”, así calificó Rolando Aramayo, director de la División Aficionados de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al perjuicio que soporta el balompié nacional como consecuencia de los conflictos sociales en el país.



El dirigente federativo advirtió que la suspensión transitoria del torneo Clausura afectará de una u otra manera al trabajo de la selección nacional, puesto que los clubes profesionales podrían oponerse a ceder a sus futbolistas a la convocatoria del entrenador César Farías para afrontar los cotejos de ensayo ante Chile y Panamá, previstos para el 15 y 19 de noviembre próximo.



“Por lo apretado del calendario, los clubes tienden a no consentir la incorporación de sus jugadores a la selección para disputar los partidos amistosos en fecha FIFA”, comentó Aramayo.



Pero eso no es todo, ya que el director de la División Aficionados del ente federativo alertó que el certamen Clausura podría tolerar el aplazamiento de dos fechas más, pero subrayando que la competición futbolera finalizaría pasado el 15 de diciembre, fecha tope para presentar a la Conmebol la lista de clasificados a Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana.



“La Conmebol podría hacer una excepción por los momentos críticos que atraviesa nuestro país; sin embargo, eso no implica que nos extendamos pasada la fecha prevista; debemos cumplir con las disposiciones del ente sudamericano”, añadió el dirigente.



Aramayo dijo que se mantienen expectantes al desarrollo de los acontecimientos en la nación, esperando con optimismo la solución a la crisis que se desató como consecuencia de los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre. “Estamos en completa incertidumbre y en puertas de la disputa de la fecha 19 del torneo Clausura, sólo nos queda esperar”.



De acuerdo al calendario de partidos, la decimonovena fecha de la competición de la División Profesional contempla tres encuentros para el miércoles 30 y cuatro para el día siguiente



Otro de los factores que apremia para que el campeonato concluya dentro del plazo establecido (12 de diciembre) es el inicio del torneo Apertura de 2020, cuyo puntapié inicial está previsto para la segunda semana de enero.



Aramayo señaló que tampoco pudo reunirse con la dirección de competiciones del ente federativo para planificar el calendario de torneos para la próxima temporada.



“Esperemos que todo se solucione y podamos cumplir con las metas que nos hemos trazado por el bien del fútbol nacional”, dijo.