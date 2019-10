La experiencia me dice que podemos llegar al Mundial





28/10/2019 - 08:04:44

Página Siete.- César Farías es el director técnico venezolano que muestra una fe ciega en el fútbol boliviano y que no tiene dudas de que clasificar al Mundial de Catar es un objetivo alcanzable, aunque sabe que no será fácil.



¿Pretende imponer algún estilo en la Selección?



Primero hay que jugar bajo las condiciones en las que se vive en Bolivia, nuestro país, porque me siento parte de él, identificado, porque tengo que salir uniformado de boliviano, con la bandera y cantar el himno. Estoy muy cómodo, porque no es que llevo dos días acá (hace un par de años que llegó para dirigir The Strongest). Estoy ilusionado y esperanzado.



Tiene una fe ciega en el jugador nacional, ¿por qué?



Para hacer algo hay que imaginarlo, tienes que desearlo con pasión y soñarlo para luego trabajarlo y realizarlo. Claro que no tengo una bolita mágica, pero mi experiencia me dice que Bolivia puede clasificar al Mundial, por lo que he visto y por mi análisis (basado en datos y números).



A mí nadie me puede decir de qué forma debo trabajar, soñar o de qué forma esperanzarme. Lo que sí me importa es que el jugador crea y eso lo veo en la cara de ellos, lo siento, en sus conversaciones, en los entrenamientos.



¿Cuál ha sido la respuesta de sus dirigidos a su trabajo?



No he tenido una queja del jugador, ni de 40 años ni de 36 ni de 34 ni de 17, ninguno.



Nosotros tenemos que prepararnos en la adversidad porque después nos toca jugar contra Brasil, Argentina, que esa es una adversidad verdadera. Entonces la preparación no puede ser en comodidad. Uno le explica al jugador por qué trabajamos así, el sistema del trabajo integrado, de cómo debe entrenar su cerebro y la forma cómo mejorar el pase, la técnica y su posicionamiento.



Todos dicen que están mal preparados físicamente, pero yo los vi correr de tú a tú ante Ecuador, lo mismo que contra Venezuela y Haití, no perdió por el aspecto físico, perdió por otras condicionantes. Hay algunas condiciones que nos están haciendo daño (en los partidos internacionales), porque el equipo del llano cuando sube a la altura, por una situación lógica, intenta que el partido sea lento, los mismo pasa cuando uno de la altura baja al llano, entonces el saque de banda no es rápido.



Vi el partido Royal Pari-Destroyers y Oriente-Always Ready y ahí te das cuenta de dónde nace el gol, porque en la televisión cortan cuando hay saque de banda. No en todos los partidos se hacen 40 pases para hacer un gol, son micropartidos que se reanudan (saques laterales y pelota parada).



En ese sentido, cuando estás atento al saque de banda y puedes reducir a tiempo es clave, ya que un saque puede ser un contraataque a favor porque queda abierto el rival si reduce los espacios.



En esos pequeños detalles se está fallando, pero es algo que el jugador está comprendiendo.



¿Cree que se perdió el tiempo (el primer semestre de este año) teniendo en cuenta que usted llevaba varios meses como técnico interino en 2018?



Decir que se perdió el tiempo sería deshonesto de mi parte, además tengo que decir que los días de trabajo que se consiguió previo a la Copa América de Brasil, los campamentos durante el torneo y los amistosos estaban ya todo montado (definido) porque fue una labor de nosotros.



Lo que se habrá perdido, un poco, es la posibilidad de que nosotros hubiésemos estado más tiempo (con el equipo) para conocernos más en profundidad con algunos jugadores con los que no habíamos podido trabajar en fechas anteriores, pero se dio de esa manera y hay que aprovechar los partidos que se disputaron y las experiencias que se consiguieron y mirar adelante.



¿Queda tranquilo?



Obviamente que no era la misma calidad de entrenamiento que nosotros tenemos, pero, sin duda alguna, yo no veo para atrás, veo para adelante, trato de recoger el que se hizo partidos importantes, los cuales se dieron gracias a los primeros amistosos en los que se logró mostrar una buena imagen y eso permitió hacer partidos en Medio Oriente y la expectativa fue mejor porque luego se jugó con Francia, Corea del Sur, nuevamente, y Japón.



¿Bolivia tiene gente para conformar dos selecciones?



Sí, y creo que tiene que ser muy beneficioso para los que juegan en la altura, de la misma manera que será provechoso el poder preparar una selección para poder jugar fuera del país. La competencia del preolímpico le cae como anillo al dedo a la selección (varios de los Sub-23 formarán parte de la absoluta en las eliminatorias) y será muy productiva.



¿Cómo se le puede sacar provecho a la altura?



Primero, jugando 60 minutos activos, teniendo mucha posesión del balón, reiniciando rápido, teniendo jugadores fisiológicamente adaptados y de buen pie.



¿Son importantes los jugadores que militan en el exterior?



Son importantes en el momento que entendamos que esto es con adaptación, con trabajo, con cohesión de equipo. Necesitamos de la preparación de un equipo, no de una individualidad, porque con individualidades no pudimos triunfar. Entonces una labor sostenida y la cohesión de equipo nos dará mejores posibilidades.



¿Ha podido conversar con los técnicos de los clubes de la División Profesional?



Pude hacerlo con la gran mayoría, con los que han sido receptivos y abiertos.