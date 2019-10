Chile vs Bolivia en duda por conflictos sociales





28/10/2019 - 08:02:10

El Diario.- El juego amistoso entre la selección boliviana y la chilena está en duda. Los problemas sociales que atraviesa el país trasandino abre un abaníco de interrogantes para realizar el partido que está pactado para el 15 de noviembre.



El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en el país vecino y anticipó que se analizará (junto con los miembros del Comité Ejecutivo) la opción de cambiar de rival, todo dependerá de la seguridad para la delegación boliviana en territorio chileno.



“Existe la posibilidad que no se juegue por los problemas que se ven y creo que está más grave de lo que ocurre en nuestro país”, dijo Robert Blanco a Deportes El Diario.



Blanco esperará reunirse y se informará a la opinión pública.



Por su parte, el periodista chileno, Eugenio Figueroa, que trabaja en la sección de Deportes en la radio Bio Bio confirmó que existe incertidumbre sobre el desarrollo del amistoso con nuestra selección.



“La situación está tensa y esperamos la decisión de lo gobernantes”, dijo Figueroa.



El colega chileno también comentó que la “Roja” dirigida por el entrenador colombiano, Reinaldo Rueda, no atraviesa un buen momento, el funcionamiento no trajo buenas críticas a poco del inicio de la eliminatoria mundialista para Catar 2022.



“En los últimos partidos no logró convencer (Chile) y no logró conformar el grupo el técnico Reinaldo Rueda. Le cuesta mucho acoplarse a los jugadores y le cuesta convertir goles”, contó Figueroa.



Además, también se analiza la posibilidad de mantener como sede a Santiago para la final de la Copa Libertadores, por los mismos problemas sociales, aunque la Conmebol informó que se jugará el partido entre River Plate y Flamengo en territorio brasileño.