Futbolistas profesionales viven el paro a su manera en Santa Cruz







28/10/2019 - 08:00:45

El Deber.- En Santa Cruz el paro cívico es total, por el momento no hay fútbol, pero los jugadores de los diferentes equipos profesionales también se sumaron a la medida que dispuso el Comité Pro Santa Cruz



Oriente, Blooming, Guabirá, Royal Pari, Destroyers y Sport Boys no han podido entrenarse de manera normal porque es imposible trasladarse, lo que ha obligado a los cuerpos técnicos de cada equipo a planificar una labor de auto entrenamiento para cada integrante, el cual debe realizarlo de manera individual para no perder el estado físico, ya que son varios los días de paro.



Sin duda que hay preocupación entre los entrenadores, ya que sus dirigidos pueden perder la forma física, lo que puede ser una desventaja importante porque el torneo está en la recta final, pues restan 10 fechas, lo que obligará a disputar encuentros cada tres o dos días.



Este trajín, sin duda, puede golpear a los planteles cortos y que no están bien preparados en la parte física.



Ante esta situación, varios futbolistas cruceños han publicado fotografías en las que se los ve apoyando la decisión del Comité Cívico (determinó paro indefinido), aunque dejaron en claro que ninguno se está descuidando de su estado físico, más allá de que saben que no es lo mismo que entrenarse al mando de un cuerpo técnico. Esperan que pronto haya una solución para que vuelva el fútbol.