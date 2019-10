El transporte urbano cruceño continuará apoyando el paro indefinido







28/10/2019 - 07:46:46

El Deber.- Cuatro sindicatos que conforman la Federación de Transportistas de Santa Cruz han decidido no regresar a las calles como apoyo al paro indefinido y ante la falta de garantías para continuar su trabajo.



En un comunicado, los sindicados Andrés Ibañez, 21 de Mayo, 24 de Septiembre y Sindicato Santa Cruz, comunican a los presidentes y socios de base que la dirigencia esta solicitando a las instituciones financieras, "que los créditos que tengan que pagar su cuota desde el 20 de octubre hasta la conclusión del conflicto social que vive el país sea trasladado hasta finalizado el crédito (sea pospuesta esa cuota). Esto con el fin de que se considere al sector" señala.



Asimismo,informan que el sector cree que "aún no debemos trabajar, porque no hay garantías para hacerlo estamos en un conflicto social y no debemos ser los responsables de hacernos cargo de romper el paro".



Por otro lado, la dirigencia subraya que el transporte no debe apoyar a "instituciones que están encabezando políticos que recientemente fueron y son candidatos por partidos (y no apoyaron en abrogar la Ley Municipal que nos saca del transporte). Todo lo contrario ellos apoyaron al gobierno municipal.



Finalmente, indican que si algunos "compañeros,sin tomar recaudo, deciden trabajar que lo hagan bajo su total responsabilidad".