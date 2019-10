Alcaldía de Cochabamba se suma a protesta y suspende actividades







Opinión.- El alcalde suplente temporal del municipio de Cochabamba, Iván Tellería, anunció que la Alcaldía paralizará actividades desde hoy y de manera indefinida, sumándose a la exigencia del respeto al voto de los ciudadanos. Aclaró que los trabajadores municipales no se movilizarán.



Informó que los servicios de emergencia de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) estarán atentos a cualquier llamado.



“Este municipio siempre ha estado al lado de su población, por eso exigimos lo que la gente está pidiendo en las calles, el respeto al voto y si se comprueba el fraude se debe convocar a nuevas elecciones nacionales tal como lo han determinado todos los comités cívicos a nivel nacional”, manifestó Tellería.



Añadió que el municipio no ha parado en todo este tiempo, pero se decidió escuchar a los ciudadanos que están movilizados.



Desde que comenzaron los conflictos, las actividades en la Alcaldía de Cochabamba se realizaron con normalidad, pero en horario contínuo. Sin embargo, las autoridades municipales, después de un análisis, tomaron la decisión anunciada por el Alcalde.



“Como autoridad suplente temporal de este municipio siempre voy a estar del lado del pueblo y voy a escucharlo”, enfatizó Tellería.



SERVICIOS



Las unidades descentralizadas como la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA), la Empresa Municipal de Areas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) y el Servicio Municipal de Agua Potable (Semapa) estarán trabajando al servicio de los ciudadanos, garantizando el recojo de basura, mantenimiento de áreas verdes y dotación de agua.



También coordinarán con autoridades de las secretarías y direcciones municipales correspondientes para que no haya perjuicios a la población.



RESPALDO



Al respecto de la decisión del Alcalde suplente temporal, el concejal Sergio Rodríguez respaldó la decisión del burgomanestre. “Ya era tiempo de que se sumen al pueblo”.



Indicó que a título personal ya estaba participando de las movilizaciones desde hace tres días.



“Pienso que todos deberían estar apoyando a esta movilización hasta que se dé una segunda vuelta o en todo caso se anulen las elecciones porque el proceso fue bastante irregular”, sostuvo el concejal.



Para Rodríguez, la realización de una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa sería una forma de pacificar las movilizaciones y que todo vuelva a la normalidad.