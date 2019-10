Cabildo nacional, proclamación de Evo y cercos tensan a Bolivia







28/10/2019 - 07:30:25

El País.- El Cabildo nacional que convocaron diferentes departamentos a favor de la segunda vuelta electoral, la proclamación programada para hoy del binomio presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los cercos a ciudades anunciados por el presidente Evo Morales hacen que la tensión crezca en Bolivia. Paralelo a esto los llamados a la paz se multiplican.



Este fin de semana no bajaron los ánimos, pues continuaron las medidas en contra de los resultados de las elecciones nacionales, pero también esto se matizó con las declaraciones de Morales, que finalmente desencadenaron en el inicio de bloqueos por parte de cocaleros.



Días atrás se anunció la proclamación y festejo de Evo Morales y Álvaro García Linera en la zona Sur, en Seguencoma. Sin embargo, a última hora se cambió de lugar y ahora está programada para hoy en El Alto a partir de las 16:30.



Este cambio repentino fue interpretado por la oposición como “miedo” por parte de Morales. Más aún, tras el anuncio de la proclamación los comités cívicos de Chuquisaca, Potosí, Oruro y Tarija determinaron convocar a un cabildo nacional para el martes, 29 de octubre, en la ciudad de La Paz.



El propósito es determinar las acciones a seguir en lo que denominan la lucha para que se haga respetar la “voluntad popular” expresada en las urnas el pasado 20 de octubre.



Así determinaron “convocar a una concentración a todas las organizaciones del país en la ciudad de La Paz en la zona de la Cervecería a horas 10:00 del día martes 29 de octubre del presente año, para cercar el Palacio de gobierno y realizar un Cabildo Nacional que defina la plataforma de lucha del pueblo boliviano”, señala el comunicado emitido el pasado sábado.



Cercos anunciados por Evo Morales



Ayer el presidente Evo Morales advirtió que sus seguidores podrían cercar las ciudades en caso de que continúen las protestas. “Si quieren paro no hay problema, lo vamos a acompañar con cerco a las ciudades, para hacerlo respetar a ver si aguantan”, dijo.



Horas más tarde, miembros de la Federación de cocaleros Mamoré – Bulo Bulo determinaron bloquear la carretera principal que une Cochabamba con Santa Cruz, a la altura del puente Ichilo, en la localidad de Bulo Bulo, para manifestar su respaldo al presidente, Evo Morales.



Las declaraciones de Morales se dieron en Cochabamba en medio de un acto con mineros cooperativistas que lo apoyan.



El paro indefinido continúa



Ayer se cumplieron seis días de protesta en todo el país, tras la denuncia de la ejecución de un fraude electoral. Sumado a esto comités cívicos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija anunciaron sumar más acciones y resistir hasta lograr “expulsar al Gobierno”. El Gobierno asegura que se trata de un golpe de Estado.



Llamado a la paz



En medio de todos los anuncios y acciones que inauguran una semana tensa, la Iglesia y muchos ciudadanos a través de las redes sociales como Facebook hicieron un llamado a la paz.



El obispo auxiliar de la Diócesis de El Alto, Giovani Arana, lamentó ayer que, por el capricho de unos cuantos líderes, Bolivia está enfrentada y dividida. Dijo que la sociedad boliviana no necesita líderes sordos. “Lamentablemente vemos una Bolivia dividida por el capricho de unos cuántos, vemos una Bolivia enfrentada, llamamos a la calma, a la no violencia, no nos dejemos ganar por la rabia, acompañemos este momento también con nuestra oración”, expresó.