Mesa pregunta a Evo si es bloqueador o delincuente al amenazar con cercos a las ciudades







28/10/2019 - 07:18:41

El Deber.- El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cuestionó al presidente Evo Morales sobre el papel que juega al amenazar con bloquear y cercar ciudades. “¿qué es?, un presidente, es un activista, es un bloqueador, es un delincuente", interpeló, mientras que prometió que la protesta no parará hasta que el Gobierno reconozca fraude y el país vaya a un proceso electoral “como debe ser”.



Mesa señaló que el presidente se equivocó, porque subestimó las movilizaciones, “Bolivia entera está parada democráticamente y no va a dejar de estarlo hasta que Morales reconozca que hubo fraude y vayamos a un proceso electoral como debe ser. El candidato presidencial ya no habló de segunda vuelta electoral, mientras que más temprano el Conade a través de un comunicado radicalizó las demandas y exigió nuevas elecciones con nuevo Tribunal Supremo Electoral.



En la parte más dura de su discurso, se dirigió al también máximo dirigente de las seis federaciones de cocaleros del trópico cochabambino, y le reclamó. “No podemos aceptar que un Presidente, que dice ser presidente de todos los bolivianos, cometa la locura, cometa el suicidio de decir ‘voy a bloquear las ciudades, voy a bloquear la ciudad de La Paz para evitar el abastecimiento”.



El mandatario afirmó que se hará respetar la votación que lo dio como ganador en las últimas elecciones



​El postulante presidencial elevó la voz: “Qué le pasa a esa persona, ¿qué es?, es presidente, es un activista, es un bloqueador, es un delincuente, ¿qué es?, ¿cómo puede ser posible que nos amenace de esa manera?, cuando nuestra respuesta ha sido pacífica, es intolerable que un presidente diga eso y proponga eso. No se lo vamos a aceptar en ningún caso y por ninguna razón”, con lo que encendió a los asistentes.



Recalcó también que Bolivia es un país de iguales y que independientemente de que pueda votar de una u otra manera “no es un país dividido étnicamente, respetamos al mundo indígena que está en el centro de esta sociedad, que es parte esencial de la economía, la política y la sociedad, no somos diferentes, somos seres humanos, compatriotas iguales, respetamos a los indígenas y estamos seguros que ellos nos respetan a nosotros. Y no va a ser Morales el que nos dé clases de discriminación, cuando el que discrimina políticamente es él, cuando el que hace división en el país es él, cuando el que lanza amenazas contra sus compatriotas es él”.