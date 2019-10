El Gobierno dice que la auditoría se centrará en el cómputo de votos







28/10/2019 - 07:16:28

Los Tiempos.- La auditoría electoral que el Gobierno boliviano encargó a la Organización de Estados Americanos (OEA) se centrará en el cómputo y el conteo de votos, informó ayer el Ejecutivo.



La OEA, al aceptar hacer el estudio, solicitó que se haga sobre varios elementos, entre ellos, el cómputo de votos, elementos estadísticos y la cadena de custodia.



El ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó ayer que el proceso electoral fue transparente, que no hubo ninguna observación en las mesas y actas, y que la denuncia de fraude es inconsistente, pero, para mostrar mayor transparencia, el Gobierno solicitó la auditoría.



“En una muestra de transparencia del Gobierno de Bolivia, pidió que se lleve voluntariamente un proceso de auditoría al cómputo. Esa auditoría ha sido aceptada y entiendo que lunes o pasado mañana (martes) podrían establecerse las bases de esa auditoría y ojalá empiece lo ante posible”, dijo.



Explicó que la auditoría debe realizarse dentro de los márgenes de respeto de la institucionalidad boliviana, “sin pedirnos que violemos la Constitución o que actuemos en contra del ordenamiento jurídico boliviano, debe llevarse adelante sobre el cómputo, sobre el proceso del conteo de votos que se ha llevado adelante en el país”, indicó.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 22 de octubre, aceptó que este organismo realice la auditoría para verificar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, a efectos de los cuales la Secretaría General procederá a la realización, a través de la Misión de Observación Electoral (MOE), de un análisis integral electoral que comprenda, entre otros aspectos, la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en una entrevista a la televisión estatal que hay que definir el cronograma, “la metodología de la auditoría y en tanto, volver a la normalidad”, en el país, que desde el lunes 21 de octubre está azotado por una serie de protestas contra un presunto fraude electoral.



“Si se demuestra que hay fraude, adelante, segunda vuelta, pero que se lo demuestre objetivamente”, agregó.



En los contactos entre Bolivia y la OEA, que ya tiene un equipo de auditores en fila para viajar a la nación andina, se ha contemplado la posibilidad de hacer una extensión de la misión de observación que el organismo envió a las elecciones, según informó la agencia a Reuters.



“Se debe negociar el acuerdo sobre quiénes van a formar parte de la misión electoral, eso es algo que va a estar en el acuerdo, que se tiene que ver en los próximos días”, dijo Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior.



7 días de protesta Bolivia vive hoy su séptimo día de protesta por el presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.



MAS DEFENDIÓ LOS COMICIOS EN LA OEA



El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró que las reuniones que sostuvo, junto al canciller Diego Pary, en Estados Unidos, con los secretarios generales de la OEA y de la ONU, permitieron establecer con claridad que el sistema electoral en Bolivia es “infranqueable” y no permite fraude.



“Nosotros en Bolivia tenemos la garantía de que no puede ocurrir un fraude electoral”, aseveró a medios estatales.



VICEMINISTRO DESCARTA QUE AUDITORÍA SEA VINCULANTE



El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, descartó ayer aceptar el carácter vinculante de la auditoría al proceso electoral que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) o que el convenio a suscribirse para tal efecto obligue al Gobierno a llamar a una segunda vuelta, porque esto no está permitido por las leyes bolivianas y la Constitución Política del Estado.



Blanco precisó que el artículo 2 de la carta de la OEA dice que uno de los propósitos centrales del organismo hemisférico es promover y consolidar la democracia participativa dentro del principio de la no intervención, lo que anularía la posibilidad de un acuerdo para el resultado vinculante.



Informó, sin embargo, que ya comenzó el contacto con la OEA para firmar el convenio que viabilice la auditoría en la que se negociará quiénes van a formar parte de la misión electoral.



“Si la auditoría arroja resultados que demuestren que ha habido un eventual fraude, entonces ahí se verá qué es lo siguiente, pero no es que la OEA esté llamando a un balotaje, además que no lo permite la Constitución, estaría sobrepasando lo establecido el artículo 2 de la carta de la OEA”, precisó.



Aseguró también “los países no pueden exigir que haya un balotaje si no está previsto en nuestra ley, en nuestra propia CPE”.