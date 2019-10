Alberto Fernández se impuso en primera vuelta y será el próximo presidente de la Argentina







27/10/2019 - 22:06:55

Infobae.- Pasadas las 21, hora local (00 GMT), la Dirección Nacional Electoral (DINE) de Argentina difundió los primeros resultados oficiales de las elecciones de este domingo. Con el 91% escrutado, el candidato opositor Alberto Fernández alcanza el 47,84% de los votos, frente al 40,65% del presidente Mauricio Macri. De esta manera, el kirchnerismo, que tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner como candidata a vicepresidente, consigue la victoria en primera vuelta.



El jefe de Estado reconoció la derrota y lo invitó a desayunar mañana por la mañana a Casa Rosada para iniciar el proceso de transición.



Con respecto a lo que sucedió en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, la distancia entre Fernández y Macri se achicó. Además, si bien ambos candidatos aumentaron sus porcentajes, el actual presidente cosechó nuevos votantes.



La coalición opositora que lidera Fernández llegó con una amplia ventaja de 16 puntos con respecto al oficialismo, tras la sorpresiva victoria que obtuvo en las PASO. Aquel domingo, el Frente de Todos se impuso con el 49,49% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio consiguió el 32,93% de los sufragios positivos, si no se contabilizan los votos en blanco.



Además de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, hubo otras cuatro alianzas que en el cuarto oscuro, sumadas entre sí, lograron el 15% de los votos en las PASO. Se trata de las listas de Consenso Federal, que postula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey; el frente Unite-Despertar, que lleva a José Luis Espert-Luis Rosales; el Frente NOS, con Juan José Gómez Centurión-Cynthia Hotton; y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, representado en el binomio Nicolás del Caño-Romina del Plá.



Para imponerse en primera vuelta, una de las fórmulas necesitar alcanzar al menos el 45% de los votos, o más del 40% y diez puntos porcentuales sobre su principal competidora. En caso de no lograrlo, las dos más votadas deberán medirse en una segunda vuelta, prevista para el 24 de noviembre.



El foco de esta elección también estuvo puesto en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito nacional (representa cerca del 35% del padrón electoral). Allí, el kirchnerista Axel Kicillof, al igual que en las PASO, logró una amplia victoria sobre la gobernadora oficialista María Eugenia Vidal.



Axel Kicillof, candidato por el kirchnerismo, busca arrebatarle el poder a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires



La elección en la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, se desarrolló por primera vez de manera simultánea junto a los comicios nacionales. El actual jefe de Gobierno oficialista Horacio Rodríguez Larreta consiguió la reelección con un amplio triunfo sobre su principal contendiente, el kirchnerista Matías Lammens.



Además de elegir presidente y vicepresidente, los argentinos también acudieron a las urnas para renovar parcialmente la composición del Congreso, donde se ponen en juego 130 escaños en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.



La jornada electoral se desarrolló con un fuerte despliegue de seguridad, con más de 100.000 efectivo del Ejército y de otras fuerzas, para custodiar las 100.185 mesas de votación distribuidas en 14.546 escuelas de todo el país. Por su parte, otras 60.000 personas estuvieron abocadas a la logística de la elección.



Tal como lo había anticipado el Ministerio del Interior, responsable del escrutinio provisional, los primeros resultados estuvieron disponibles a partir de las 21, hora local (00 GMT del lunes).



En tanto, el escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia electoral, se iniciará el próximo martes.



En Argentina el voto es obligatorio para todas aquellas personas que tengan entre 18 y 70 años y, desde 2013, los jóvenes de 16 y 17 años pueden ejercerlo de forma optativa, opción que ya tenían los mayores de 70 años.



En las últimas elecciones presidenciales de 2015, el nivel de participación fue del 81% y en la primarias de agosto pasado, del 75%. De acuerdo a las autoridades electorales, en la jornada de este domingo fue del 81%.