Campesinos e interculturales: Cerco a las ciudades advertido por Morales será cumplido desde este lunes con bloqueo de carreteras







27/10/2019 - 19:55:01

La Paz.- El cerco a las ciudades anunciado por el presidente Evo Morales, será cumplido por la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (Csutcb) y los interculturales con un bloqueo nacional de caminos a partir de este lunes



En una entrevista con la Red Patria Nueva, el secretario ejecutivo de la Csutcb, Jacinto Herrera, indicó que esa medida de presión inició de forma adelantada en el departamento de Potosí y el trópico de Cochabamba.



"Queremos anunciar a toda Bolivia que a nivel del Pacto de Unidad y la Csutcb con todas las organizaciones nacionales hemos determinado entrar en un bloqueo general a nivel Bolivia, un bloqueo nacional en rechazo del golpe de Estado, en defensa de la democracia y en defensa del voto indígena", informó la ABI.



Herrera llamó a las organizaciones que no están afiliadas en la Csutcb a sumarse a esa medida de presión "para defender la democracia conquistada por nuestros abuelos y en contra del golpe de Estado de la oposición, que lamentablemente perjudica a mucha gente pobre".



"Ya no se puede soportar, hemos aguantado hasta hoy demasiados atropellos y humillación y así que es hora de defender la democracia", afirmó el dirigente campesino.



SE SUMAN LOS INTERCULTURALES



La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia determinó el domingo sumarse al bloqueo de caminos anunciado por la Custcb.



"Nosotros nos declaramos en bloqueo general de camino contra el golpe de Estado que no lo vamos a permitir, como también al respeto al voto del pueblo campesino, indígena, intercultural", informó el ejecutivo de esa organización, Henry Nina, en un contacto con la Red Patria Nueva.



Dijo que ya se instruyeron a las bases para hacer una especie de cerco en todos los departamentos del país a partir de las 09h00 locales para frenar a las acciones golpistas, la discriminación y el racismo que ejerce la derecha en el país.



"Nosotros ya hemos pasado estas luchas y es por eso que hoy no tenemos el miedo de defender, hasta con la muerte nuestra victoria y defender a nuestro hermano Presidente Evo. Si no se levanta los paros, si se sigue perjudicando el desarrollo del país, nosotros nos vamos a declarar indefinidamente", afirmó.



Nina no descartó tomar medidas aún más radicales si sectores opositores continúan con el paro, que daña la economía del país.