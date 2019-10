Gobierno descarta auditoría electoral vinculante y balotaje por presión de países







27/10/2019 - 19:31:07

Erbol.- El gobierno descartó este domingo aceptar el carácter vinculante de la auditoría al proceso electoral que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) o que el convenio a suscribirse para tal efecto obligue al gobierno a llamar a una segunda vuelta que no esté permitida por las leyes bolivianas y la Constitución Política del Estado.



El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, precisó que el Artículo 2 de la Carta de la OEA dice que uno de los propósitos centrales del organismo hemisférico es promover y consolidar la democracia participativa dentro el principio de la no intervención, lo que anularía la posibilidad de un acuerdo para el resultado vinculante.



Informó sin embargo que ya comenzó el contacto con la OEA para firmar el convenio que viabilice la auditoría donde se negociará sobre quiénes van a formar parte de la misión electoral. “Es algo que tiene que estar en los próximos días, ya se está trabajando, esperamos que muy pronto podamos tener el acuerdo suscrito para que la misión pueda iniciar”, declaró al canal estatal.



Explicó que se están discutiendo los detalles de la auditoría pero enmarcados en la Constitución y normas bolivianas que señalan que si el primer candidato lleva por diez puntos de diferencia al segundo candidato, no hay segunda vuelta.



Blanco recordó que el Ministro de Justicia dijo que todo debe estar en el marco de la Constitución Política del Estado y así lo establece la Carta de la OEA, indicando que su acción no puede estar por encima de la normativa nacional.



“Si la auditoría arroja resultados que demuestren que ha habido un eventual fraude, entonces ahí se verá qué es lo siguiente, pero no es que la OEA esté llamando a un balotaje, además que no lo permite la Constitución, estaría sobrepasando lo establecido el artículo 2 de la Carta de la OEA”, precisó.



Aseguró también “los países no pueden exigir que haya un balotaje si no está previsto en nuestra ley, en nuestra propia Constitución. Lo que sí se está acordando es el tema de la auditoría y veremos los resultados para ver si se demuestra o no si (existe fraude)”.



El gobierno parte de la hipótesis de que las elecciones fueron transparentes y que en ese marco Evo Morales ganó en primera vuelta, descartando la segunda vuelta con Carlos Mesa. Ese aspecto contradice la denuncia de la oposición sobre un fraude monumental pero esa polémica ha obligado al gobierno de Evo Morales a invitar a la OEA a realizar una auditoría.



El viceministro ponderó la decisión de la OEA de acceder a la invitación del gobierno boliviano, así como el respaldo de la ONU de acompañar la tarea.



Indicó que una auditoría significa revisar todos los procesos y procedimientos, además de ver casos concretos para poder determinar si es que hay lugar a que se hubieran cometido errores intencionados, no intencionados, o si es que ha existido un fraude.