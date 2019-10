El jet privado más grande del mundo cueste desde $us 75 millones y puede tener un spa





Xataka.- Esta semana, durante la Convención y Exposición de la Asociación Nacional de Aviación de Negocios (NBAA) de 2019 en Las Vegas, Gulfstream Aerospace aprovechó para presentar su nuevo e impresionante jet de negocios Gulfstream G700, que debido a su tamaño es ya el jet privado más grande del mundo. Pero no conformes con ser el más grande, también es uno de los más lujosos jamás construidos.



El Gulfstream G700 tiene una envergadura de 31,39 metros, además de una enorme cabina de 17,35 metros de largo, 1,91 metros de alto y 2,49 metros de ancho, que también la coloca como la más alta y ancha de la industria. Por esta razón, su precio no será nada barato, aunque para el segmento que está dirigido parece que no será mucho problema.

Además de la envergadura y la cabina, el Gulfstream G700 cuenta con una área para equipaje de 60 metros cuadrados. Debido a esto, tiene una capacidad de hasta 19 pasajeros con asientos o 10 dormidos, y es que los asientos se reclinan hasta convertirse en camas.



El avión tiene 20 ventanas ovaladas, que según la compañía son las más grandes de su categoría. La aeronave se divide en cinco secciones principales, donde hay comedor, sala de televisión, cocina, sala de reuniones, una zona para la tripulación y hasta una master suite. Por cierto, esta master suite cuenta con la opción de instalarle, por un precio adicional, una baño spa, con ducha, dos ventanas y vestidor.



El Gulfstream G700 cuenta con su propio servicio de WiFi satelital de Jet ConneX Ka-band sin costo adicional, que tiene soporte para streaming de vídeo y vídeoconferencias. También encontramos un nuevo sistema LED de iluminación circadiano, que, afirman, reduce el jet lag y el estrés al imitar los ambientes del amanecer y el atardecer durante los vuelos largos.



El jet es impulsado por dos motores Rolls-Royce Pearl 700 que generan 18.250 libras de empuje. En la cabina de pilotos encontramos un cuadro de instrumentos con paneles táctiles, sticks laterales de control, sistema predictivo de aterrizaje que sirve para informar de alguna anomalía en pista, así como un doble HUD que proporciona información en tiempo real de la aeronave.



El G700 también estrena un nuevo diseño de winglets que le ayudan a operar en aquellos aeropuertos con restricciones de peso, sobre pistas de aterrizaje cortas y en aeropuertos de gran altitud. Posee una velocidad máxima Mach 0,925 (1.110 km/h), un alcance máximo de 11.853 kilómetros y una altitud máxima en crucero de 15.545 metros (51.000 pies).



Según la compañía, el G700 ha pasado por 14.000 horas de pruebas en laboratorio y han fabricado cinco aeronaves de pruebas en el aire, así como una unidad más totalmente equipada (versión de producción) también para realizar pruebas de vuelo.



Qatar Airways ha sido la primera compañía en firmar un contrato con Gulfstream por 10 G700, que serán utilizados en su división de vuelos chárter de negocios, que prestan servicio ejecutivo en Qatar. Flexjets fue el primer cliente norteamericano, pero no se especificó cuántas unidades adquirió.



El precio base del Gulfstream G700 es de 75 millones de dólares, más los aditamentos y lujo que el cliente desee sumar. El primer lote de aeronaves se entregará en 2022, mientras que las nuevas compras se entregarán hasta 2023 debido a que las ventas han superado las expectativas de la compañía y se han agotado las unidades que tenían previstas.