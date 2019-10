Temen que la última versión de Terminator no logrará superar al filme original





27/10/2019 - 12:50:19

La Verdad.- El regreso de esta franquicia con los actores originales de su primeras entregas, marcaba el éxito asegurado en esta nueva entrega, sin embargo, ni siquiera el director de Deadpool “Tim Miller” o el talentoso director ganador de múltiples premios Oscar “James Cameron” podrán salvar el resultado con esta película.



Todo empezó debido al CGI visto en la película, que si bien al principio mostraba no ser tan compleja con el look de los personajes, todo pareció cambiar al momento en que el primer Terminator salió por primera vez en este regreso a una de las sagas más recordadas de los 90’s.



Con Terminator: Dark Fate se buscaba borrar el pasado del fracaso de sus antecesoras, más precisamente lo que vimos en “Genisys”, pues el problema surge debido a la gran cantidad de guionistas involucrados en el proyecto, lo que de por sí ya era un reto para darle continuidad a la historia.



En esta nueva entrega se supone ver lo que ocurrió después de Terminator 2, asimismo mostraría más escenas en las que las mujeres protagonistas estarían tomando roles más importantes, ahí tenemos a Mackenzie Davis como una soldado poderosa llamado Grace y a Natalia Reyes como Dani, la que hará el rol de la víctima a la que persiguen los Terminators.



Lamentablemente para consideración de muchos críticos la película resulta ser un refrito de la original, misma que una vez salió en cines hace más de 25 años, pues el primer director involucrado no había podido retomar el rumbo del los proyectos de la franquicia y solo se podía esperar que algún día la historia tuviese un final complejo.



Para otros podría cambiar la situación si el público considera que traer de regreso a Hamilton fue la mejor idea para arrancar con el pie derecho, pues esta vez no se centra todo en Arnold Schwarzenegger o el personaje de John Connor, pues por como se vió en taquilla ese no era el camino indicado para el éxito.