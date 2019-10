Abracadabra tendrá una segunda parte







27/10/2019 - 12:47:30

La Verdad.- “Abracadabra (Hocus Pocus )” es uno de los grandes clásicos de Halloween, que ahora ha vuelto a saltar a la fama con la noticia de que tendrá una nueva entrega por la nueva plataforma de streaming Disney+.



Se ha dado a conocer que la nueva plataforma de Disney está trabajando en una nueva versión del clásico noventero “Abracadabra” (“Hocus Pocus”), con el fin que vea la luz a través de su nueva plataforma de streaming, al igual que hará con la película “Mi Pobre Angelito”.



Hay que destacar que esta película de 1993 contó con los protagónicos de Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como las hermanas Sanderson, un trío de brujas que son resucitadas en Halloween y que en su momento fue criticada y tuvo una mala recepción en taquilla.



Pero no solo atravesó por esa mala racha, ya que posteriormente se convirtió en una pieza de culto con la llegada al alquiler, las repeticiones en pantalla chica, por lo que ahora la compañía no dudó en darle una segunda oportunidad.



Resulta que ahora según el portal Collider, las estrellas originales no estarían involucradas por el momento, pero la compañía está uniendo esfuerzos para que así ocurra, aunque aún no se confirma si se tratará de una secuela directa con los mismos actores o un reinicio con nuevos personajes y nuevas líneas argumentales.



Es posible que la nueva cinta se trate nuevamente de un contenido para toda la familia que le haga honor a la festividad, mientras que Disney + se lanza en EEUU el 12 noviembre, habrá que esperar un poco más para su llegada a Latinoamérica.



Cabe destacar que la película original fue dirigida por Kenny Ortega a partir de un guión de Mick Garris y Neil Cuthbert, basado en una historia del propio Garris con David Kirschner, en donde Omri Katz interpretó al adolescente que accidentalmente revivió a las hermanas Sanderson, y su hermana fue interpretada por Thora Birch, quien luego participó en la aclamada “Belleza Americana”.