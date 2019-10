Piñera inicia cuenta regresiva para cambio de gabinete amplio







27/10/2019 - 12:36:00

La Tercera.- La mañana de este sábado, diez ministros llegaron a La Moneda para participar de un encuentro con representantes de la sociedad civil, instancia organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.



Aunque no estaba confirmada su presencia, el Presidente Sebastián Piñera inauguró la actividad. Y, luego, se dirigió hasta el Patio de Los Naranjos para ofrecer un punto de prensa, donde sorprendió no solo a los medios apostados en Palacio, sino también a algunos de los secretarios de Estado presentes en la cita.



Junto con comunicar que levantaría el estado de emergencia decretado en distintas regiones del país a partir de hoy, Piñera lanzó: “Les he pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición, para poder estructurar un nuevo gabinete para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos”.



Faltaban pocos minutos para el mediodía y, de esa forma, los ministros eran notificados de que debían presentar su renuncia. Algunos, eso sí, habían sido informados la noche anterior o en la misma mañana del sábado. Tal fue el caso del titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien -de acuerdo a fuentes de la cartera- se reunió brevemente con el Mandatario minutos antes de la reunión con las distintas organizaciones y, en ese momento, Piñera le comunicó su decisión.



Así, el jefe de Estado oficializó las versiones que habían rondado en La Moneda y en el oficialismo durante la última semana y que apuntaban a que un cambio de gabinete era inminente para hacer frente a la crisis social que desató el alza en la tarifa del Metro. De hecho, fuentes de gobierno señalan que los titulares de Interior, Andrés Chadwick, y Segegob, Cecilia Pérez, a mediados de semana habían transmitido a Piñera su disposición a abandonar el gabinete.



Ajuste mayor



Pese a que desde el gobierno y los partidos de Chile Vamos comentan que el Mandatario ha estado trabajando en estricta reserva las modificaciones que realizará, reconocen que el ajuste -que según los planes originales debería realizarse entre este domingo y mañana- afectará al comité político y al equipo económico. En total, podría significar cambios en cerca de ocho carteras, aseguraban ayer en Palacio.



Según indican estas mismas fuentes, entre otros, podrían dejar sus cargos los ministros Gloria Hutt (Transportes), Juan Andrés Fontaine (Economía), además de la vocera y el ministro del Interior.



Otras versiones también incluyen en la lista de salientes a Felipe Larraín (Hacienda). Todos, en menor o mayor medida, desgastados políticamente tras la peor crisis que ha enfrentado la actual administración.



En contraste, el nombre de la intendenta Karla Rubilar surge como carta para asumir la vocería -que ya ha venido realizando durante la emergencia- o incluso Transportes.



En el oficialismo no descartan que el Mandatario recurra a actuales autoridades del Congreso o municipios. En esa línea, han surgido los nombres del senador Andrés Allamand (RN), la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI), el timonel RN, Mario Desbordes y el diputado UDI Jaime Bellolio. Algunos de ellos, revelan en Chile Vamos, podrían ejercer un rol de contrapeso al liderazgo presidencial en caso de asumir algún cargo en el comité político. Otros nombres que se suman a la baraja son el del presidente de Metro, Louis de Grange; de activo protagonismo durante la crisis derivada del alza de pasajes, y el exmilitante de Ciudadanos Ricardo Paredes.



¿Ministros DC?



En medio de estos movimientos y cálculos, algunas versiones de oficialismo señalan que el Jefe de Estado buscaría darle mayor transversalidad a su equipo de ministros, por lo que, desde Presidencia, habrían sondeado a algunos cercanos a la DC. Pero en la directiva de ese partido no habría disposición.



Una versión asegura que el presidente Fuad Chahin, al ver que más de un millón de personas marchaba el viernes, concluyó que el cambio de gabinete era inminente y contactó a un grupo de militantes susceptibles de ser sondeados para transmitirles que sería un error que acepten y que afectaría la unidad del colectivo.



En la misma directiva sostienen que sería muy equivocado que el gobierno se empeñara en un “pirquineo”. Solo un eventual “gabinete de unidad nacional” y un acuerdo amplio cambiaría las condiciones.