Guaidó: El Chavismo destruyó la libertad, la democracia y la calidad de vida







27/10/2019 - 12:24:01

TalCual.- Según el presidente de la Asamblea Nacional aunque el chavismo destruyó la libertad y la democracia no podemos acostumbrarnos a esta situación por lo que llamó a la suma de todos



El régimen de Nicolás Maduro destruyó la libertad de expresión, la democracia y la calidad de vida, "y no nos vamos acostumbrar a esta situación", afirmó el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.



Sus declaraciones se produjeron en medio de un sorpresivo recorrido que realizó este sábado por el mercado municipal de La Urbina, en el municipio Sucre del Distrito Capital.



El líder opositor reconoció los errores cometidos por la oposición y el dolor que atravesaban los venezolanos; sin dar mayores detalles del primer punto.



Además aseguró que para salir del régimen madurista era necesaria la suma de todos y no abandonar la lucha por el cese de la usurpación.



En dicha actividad, además de escuchar las problemáticas planteadas por los ciudadanos que acudieron al lugar para realizar sus habituales compras de fin de semana, Guaidó -reconocido como mandatario interino por EEUU y más de 50 países- compró, junto a dos docentes, los víveres que actualmente permite adquirir el más reciente incremento salarial anunciado por el gobierno chavista.



"¿Para que le alcanzó, profesora? Medio kilo de queso, un kilo de carne, dos papas, un tomate y medio cartón de huevo. El sueldo del mes", comentó a las docentes que lo acompañaban y a los presentes en en lugar.



El pasado 14 de octubre el gobierno de Nicolás Maduro anunció, por intermedio de Francisco Torrealba, que el nuevo salario mínimo para los trabajadores aumentaba un 375%.



En una Gaceta Oficial Extraordinaria 6.484, de fecha viernes 11 de octubre de 2019, se oficializa dicho incremento: el salario mínimo pasaba de Bs. 40.000 a 150.000.



Ese día, el presidente de la AN calificó dicho anuncio como una "nueva burla" del régimen chavista.



“Desde la usurpación en Miraflores se siguen burlando del Pueblo trabajador. Anuncian a escondidas otro aumento de salario que evidencia su fracaso económico, tenemos el salario más bajo del continente”, escribió en su cuenta Twitter.