Trump confirma muerte del líder ISIS durante operación en Siria







27/10/2019 - 11:49:51

VOA.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este domingo la muerte del líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi en una misión de las fuerzas especiales estadounidenses en Siria.



"Anoche, EE.UU. llevó ante la justicia al líder terrorista número uno del mundo”, afirmó Trump en una rueda de prensa confirmando así los reportes del sábado en la noche.



El mandatario detalló que ningún oficial estadounidense murió en la misión, que duró aproximadamente dos horas, y que muchos de los soldados de al-Baghdadi cayeron con él.



Afirmó que al-Baghdadi murió al activar un chaleco bomba que tenía consigo luego de quedar atrapado en un túnel con tres niños. Su identidad, agregó Trump, fue identificada con una prueba de ADN.



El mandatario relató que las instalaciones ya fueron desalojadas y que en la misión recolectaron “información y material sensible”, mayormente sobre el origen y planes de ISIS.



“La muerte de al-Baghdadi demuestra la implacable persecución de EE.UU. de líderes terroristas y nuestro compromiso con la duradera y completa derrota de ISIS y otras organizaciones terroristas”, afirmó.



Para la misión, indicó Trump, se utilizaron ocho helicópteros y "una gran tripulación de combatientes brillantes". Explicó que no habían querido dar ninguna información hasta que el equipo responsable estuviese seguro.



Agradeció el apoyo de Rusia, Turquía, Siria e Irak para esta misión, aunque no ahondó mucho en sus papeles.



Trump ya había adelanto el sábado por la noche en su Twitter que: "¡Algo grande acaba de suceder!", sin ofrecer mayores detalles



La muerte de Baghdadi ha sido reportada erróneamente varias veces. Su último mensaje de audio fue lanzado en septiembre y en el que prometió que la guerra contra Estados Unidos y sus aliados estaba lejos de terminar.



Muy pocas personas conocían la misión y que decidieron no informarle al Congreso para evitar las filtraciones, agregó Trump.