Arce: Bolivia defiende ante la OEA y ONU que su sistema electoral es infranqueable y no permite fraude





27/10/2019 - 11:42:01

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró que las reuniones que sostuvieron, junto al canciller Diego Pary, en Estados Unidos, con los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), permitieron establecer con claridad que el sistema electoral en Bolivia es "infranqueable" y no permite fraude.



"Se dejó claramente establecido que en Bolivia el sistema de control electoral, el sistema de conteo de votos, el sistema de validación de los resultados de una elección, es un sistema amplio e infranqueable. Nosotros en Bolivia tenemos la garantía de que no puede ocurrir un fraude electoral", aseveró a medios estatales.



Ambas autoridades comparecieron el jueves ante el Consejo Permanente de la OEA, a solicitud del Gobierno boliviano, tras el informe de la Misión de Observadores de esa instancia multilateral y supuestas denuncias de fraude sin pruebas, que generaron descontento en militantes y seguidores de la oposición boliviana, que se lanzaron a las calles en marchas violentas con la toma y quema de instituciones públicas y entes electorales.



De igual manera, el viernes ambos ministros se reunieron en Nueva York, con el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a quien pusieron al tanto sobre los pormenores del proceso electoral que Bolivia vivió el pasado 20 de octubre y expusieron la iniciativa del Gobierno boliviano para que la OEA realice una auditoría de esos comicios.



"Fueron dos reuniones de gran importancia, de gran trascendencia para la institucionalidad republicada, el estado de derecho, para la defensa de la democracia en nuestro país y la defensa de la voluntad popular", remarcó Arce.



Dijo que se explicó que funcionaron 34.000 mesas electorales en los comicios generales, cada una integrada por ciudadanos elegidos a partir de un sorteo aleatorio, y que todos partidos políticos pudieron acreditar entre uno o dos delegados para garantizar un proceso de fiscalización transparente.



Son ocho horas que dura el proceso de votación y luego, en presencia de los delegados que acreditó cada partido en competencia, se hace el conteo de manera pública y el resultado es trasladado en sobres sellados hasta el centro de cómputo departamental, agregó.



En ese sentido, dijo que llama la atención de que, candidatos como Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), hable de "fraude" y llame a movilizaciones para desconocer los resultados que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero no existan observaciones formales al proceso y que ninguno de los 34.000 delegados de los partidos políticos presentes hayan denunciado irregularidades al proceso.



"Entonces de dónde pueden hablar de un monumental fraude, (esas insinuaciones) son falsas porque jurídicamente no presentaron ningún recurso ni impugnación, entonces con qué moral afirman eso", remarcó.



Se prevé que desde el lunes comiencen a sentarse las bases para que la OEA comience "lo más antes posible" la auditoria al proceso electoral, con la participación de la ONU y los países que así lo deseen, señaló.



El TSE de Bolivia oficializó la victoria en primera vuelta del presidente Evo Morales y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), quien obtuvo el 47,8% de los votos computados.