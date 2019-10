Jugadores se dan modos para entrenar







27/10/2019 - 09:54:53

El Diario.- Los equipos no paran, ni siquiera por los problemas sociales que afectan al paìs. Es el caso de Bolìvar, The Strongest y Always Ready en La Paz, que ayer sàbado se entrenaron con relativa normalidad.



Los celestes, por ejemplo, la mayorìa ayer se hizo presente, utilizando el transporte en el telefèrico, desde la zona sur, donde vive la mayorìa.



Por eso es que se vio a varios de los jugadores celestes abordando en la terminal de Tembladerani, para dirigirse presurosos al estadio Libertador, donde los estaba esperando el entrenador Cèsar Vigevani junto al preparador fìsico, Lucas Ferreyra, quien ayer fue el que más exigió a los futbolistas, en la sesión que durò de 10.15 a 12.00, aproximadamente.



En estos dìas, los celestes han reanudado en la tarea fìsica, tomando en cuenta de que la exigencia con el final maratònico será bastante fuerte, porque hay fechas reprogramadas. Algunos de los jugadores también aprovecharon la bicicleta, como es el caso de los atigrados, quienes en su mayoría viven por la zona sur.



De esta manera, también Mauricio Soria y su grupo de trabajo pudiendo realizar sus entrenamientos, tanto ayer como el viernes. Para la jornada de domingo, los jugadores proseguiràn con los entrenamientos.



En el caso de los celestes, trabajarán más temprano, aprovechando que a esa hora no hay mucha afluencia de gente en el acceso al telefèrico, por ejemplo. En todo caso, tanto bolivaristas, atigrados y albirrojos, no pretenden paralizar sus entrenamientos, tomando en cuenta la última fase del Clausura.