Gobierno no actualiza estadísticas de al menos diez datos de interés





27/10/2019 - 09:34:00

El Deber.- En los últimos meses, fuentes oficiales del Gobierno, no actualizan los datos estadísticos de al menos 10 temas de interés público que se deberían conocer para formular proyectos o hacer seguimiento a la economía, como lo establecen cinco artículos de la Constitución Política del Estado.



Instituciones y analistas a quienes se les consultó el tema, coincidieron en manifestar su preocupación por la omisión. Entre los datos que ya no se publican, están aquellos de Inversión pública, del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que antes ofrecían una información detallada. “Ahora, no es posible hacer el seguimiento a la inversión porque su página sigue estando en construcción”, observó la Fundación Jubileo.



Pero tampoco aparece en las páginas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la recaudación de impuestos, la ejecución presupuestaria a detalle y el presupuesto total por sector o actividad económica.



Datos energéticos



Otra de las omisiones es que el Boletín Estadístico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solo se ha publicado hasta 2015 y tampoco se difunde la venta diaria de gas natural, según fuentes consultadas.



Mauricio Medinaceli, experto en el sector energético, dijo que la la producción de hidrocarburos no está siendo revelada.



En tanto que, el economista Julio Alvarado señaló que le preocupaba la no publicación de los datos oficiales y finales del Censo 2012 en un documento final, además de las reservas de gas certificadas por una empresa extranjera; el número de pozos de exploración perforados, la deuda interna desglosada; producción de alimentos en volúmenes y productos; la importación de alimentos; entre otros.



El Banco Central de Bolivia (BCB), congeló su Información Estadística Semanal desde el 2 de octubre, coincidiendo con las Elecciones Generales. Se le preguntó sobre este retraso, pero no respondió hasta ahora. En otro medio, se publicó que el BCB tuvo problemas técnicos. El viernes, la entidad monetaria publicó su último informe hasta el 4 de octubre.



Se consultó al Gobierno sobre la falta de publicación de datos, pero no contestó hasta el cierre.