Cochabamba: ELFEC registra 60 mil facturas adeudadas por un año o más

27/10/2019 - 09:28:57

Opinión.- La familia de Liz F. se retrasa con frecuencia en el pago de las facturas por energía eléctrica, a tal extremo que en los últimos dos años le cortaron el servicio al menos cuatro veces. Recuerda que cuando hizo un viaje a otro departamento dejó de cancelar durante ocho meses.



Al igual de lo que sucede con Liz F, al menos 60 mil facturas están impagas desde hace un año o más, se trata de usuarios que no han cancelado por el servicio de energía eléctrica a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), según datos proporcionados por esta compañía de electricidad.



Según el gerente Comercial de la empresa, Ramiro Iriarte, en la mora hacia la empresa hay usuarios que deben por años. “En el momento se tienen registradas más de 60 mil facturas que corresponden a una antigüedad de más de un año”.



Actualmente, ELFEC tiene 601.764 usuarios activos. En el municipio de Cochabamba hay 263.632.



La empresa informó que al primer día de septiembre había 756.184 facturas pendientes, “sin embargo, se debe distinguir dos grupos de facturas”.



Por una parte están las facturas no vencidas. Este grupo corresponde a aquellas que tienen una antigüedad menor a un mes, sobre las cuales no se aplica intereses, por tanto una vez emitida la factura, el usuario puede realizar el pago sin recargos de intereses por el periodo de un mes. Facturas en esta condición se registraron 283.205 al inicio de septiembre 2019.



Por otra parte están las facturas vencidas: Una vez que la factura tiene más de un mes de emitida, está sujeta a generar intereses por morosidad que corresponde al 0.5% mensual establecido en el código civil. Estos intereses se calculan por los días de vencimiento y el importe será cargado en la siguiente factura a ser emitida. En esta condición se registraron 472.979 al inicio de septiembre 2019.



Los usuarios que no cancelan a tiempo sus facturas por el servicio de energía eléctrica deben pagar un interés y, en algunos casos, sufren el corte del suministro de electricidad.



Según Iriarte, las consecuencias de no pagar las facturas a tiempo son escalonadas.



Por ejemplo, una vez que se vencen las facturas, es decir cuando han transcurrido más de 30 días (valor de referencia), estas generan una recarga por intereses que será cobrada en la siguiente factura a ser emitida (el interés corresponde al 0.5% mensual establecido en el código civil).



Si el usuario tiene dos facturas vencidas (o tres emitidas), la empresa está facultada a realizar el corte del servicio que será ejecutado según la programación operativa del personal.



En caso de registrarse más de cuatro meses de deuda, se procede a retirar el medidor para evitar cualquier mal uso. “En esta circunstancia, la empresa se encuentra facultada a realizar una acción ejecutiva por la vía legal y también a efectuar la recisión de contrato de forma unilateral”.



Para cobrar los montos adeudados, una vez que el suministro es cortado, la empresa agrupa las recuperaciones por criterios operativos, para realizar diferentes gestiones de cobro a través de notificación periódica, negociación de un plan de pagos o una acción ejecutiva por la vía legal. Asimismo, los clientes que registran deudas son anotados en la central de riesgos del sistema financiero nacional.



La empresa recalca que se cobra intereses por el retraso en el pago de las facturas, pero no así multas. Sin embargo, hay un costo por la reposición del servicio.



Cuando se corta el servicio a un cliente, para la reposición los clientes con instalaciones normales deben pagar 48.5 bolivianos.



En caso de que se haya retirado el medidor de un cliente, el monto que debe pagar el cliente para la reconexión no varía, es decir, es 48.5 bolivianos.



Iriarte señala que el hecho de que exista mora en el pago de las facturas obliga a la empresa a incurrir en costos financieros, “lo cual repercute en la eficiencia del costo del servicio que es pagado entre todos los usuarios”.



PROYECTOS



La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica señala que, según los datos que tiene al mes de agosto de 2019, se calcula una cobertura departamental de 88.8%. “Sin embargo, si se observa por región, se tiene que en la zona urbana se ha alcanzado el valor de 99.6% de cobertura y en la zona rural 72.9%, y a nivel de municipios en varios se registra cobertura próxima al 100%”.



En cuanto a sus proyectos, ELFEC destacó “trabajos de ampliación de redes en todas la regiones del departamento. También se realizan proyectos de mejoramiento de la infraestructura que garantiza que se tiene la capacidad de absorber el crecimiento a nuevas regiones, emprendimiento y vegetativo de los suministros actuales”.



Por otra parte, “la empresa asume la operación de proyectos ejecutados por la Gobernación y otras entidades para que el servicio llegue con una calidad más homogénea en todas las zonas”, dijo Iriarte.



ELFEC ha previsto invertir más de 240 millones de bolivianos en la gestión 2019.



Los clientes priorizan en otros gastos más urgentes



Sin duda son cada vez más las personas que tienen dificultades para hacer frente al pago de servicios de electricidad. Pese a no existir un estado de crisis económica, y a pesar de los “óptimos” resultados en materia de inflación, pareciera ser que las familias en nuestro departamento están experimentando menor poder de compra o menor poder adquisitivo , por lo cual, para llegar a fin de mes, abonar los recibos de pago del servicio de electricidad es un problema y, por lo general, se da prioridad a los grandes desembolsos, como por ejemplo el pago por el crédito de vivienda, de la hipoteca, relegando a un segundo plano cumplir con la cancelación de facturas menores, tales como el servicio de luz, agua potable y alcantarillado.



No cabe duda que la situación económica de las familias parece estar influyendo en el aumento de retrasos e impagos de las facturas vencidas -según los últimos datos 1 de cada 10 se encuentra en mora- por parte de los usuarios.



Pero la crisis no es la única causante, aunque la morosidad se debe en la mayoría de los casos a la falta de liquidez, otras veces es consecuencia de errores en las entidades financieras encargadas del cobro, o a problemas en la determinación del monto adeudado. En este último caso, el cliente, al recibir una factura elevada, realiza una denuncia, trámite que tarda meses, tiempo en el que el usuario que emitió la queja, termina convirtiéndose en un cliente moroso.



Esta falta de liquidez en la empresa de electricidad de nuestro departamento también conlleva problemas debido a que no cuenta con todos los recursos para ejecución e inversión, debiendo, en muchos casos, recibir soporte estatal para que se pueda implementar la ampliación de redes y la mejora del servicio que llega a los hogares.