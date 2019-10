La Paz intensifica paro y persiste cierre de fronteras al sur del país







27/10/2019 - 08:58:12

Los Tiempos.- La Paz cumplió ayer su cuarto día de paro cívico en medio de una serie de movilizaciones en diferentes partes de la ciudad, aunque las más importantes se desarrollaron en proximidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la residencia presidencial.



Los bloqueos y movilizaciones enmarcados en el paro cívico que acatan ocho departamentos, como medida de rechazo al supuesto fraude en las elecciones generales, continuarán pese al anuncio del sector campesino de iniciar nuevos bloqueos para prohibir el paso de alimentos hacia las ciudades.



En la cuarta jornada de paro, las ciudades del eje troncal son las que asumen la medida con mayor contundencia, aunque las poblaciones fronterizas como Yacuiba, Bermejo y Villamontes mantienen el bloqueo en el paso a Argentina y Paraguay.



El efecto de las protestas y el cierre de calles empezó a sentirse en algunos mercados, donde hay desabastecimiento de productos, situación que genera reclamos por parte de la población. Pese a ello, las movilizaciones continuaban hasta altas horas de la noche de ayer.



Decenas de efectivos policiales custodian las instalaciones del TSE y la residencia presidencial, donde u grupo de vecinos llegó a protestar exigiendo una segunda vuelta y respeto al voto. Los activistas realizaron un “cacerolazo” de protesta y los efectivos del orden impidieron que avancen hacia la zona de la residencia del primer mandatario.



Las poblaciones de Yacuiba y Bermejo ratificaron el cierre del paso fronterizo hacia Argentina. Raúl Hilarión, presidente del Comité Cívico de Yacuiba, informó que la restricción está dirigida únicamente al transporte pesado.



Por su parte, Eriko Bejarano, líder cívico de Villamontes, informó que se mantiene el corte de la ruta internacional 9, que conecta con Paraguay, a la altura del bordo de Caiguami. Indicó que la medida no afecta a la población, puesto que incluso los transportistas apoyan la medida.



El paro en Potosí continuó ayer con una masiva concentración integrada por universitarios, gremiales y maestros, entre otros sectores, que rechazaron los resultados de las elecciones y anunciaron una marcha hacia la ciudad de La Paz.



Beni también cumplió ayer su cuarto día de paro indefinido y ratificó que éste no se levantará. Chuquisaca, por su parte, vivió ayer una jornada de cuarto intermedio. La población se abasteció de alimentos para continuar con la medida.



En Oruro, la jornada de ayer fue tranquila y sólo se registró una marcha de activistas, mientras que en Pando no se reportaron protestas.



PARO CÍVICO



Piden a policías hacer causa común



Las instituciones que encabezan las movilizaciones en Santa Cruz y La Paz pidieron a la Policía unirse a la lucha por el respeto a la democracia.



El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que el pueblo necesita hoy, más que nunca, de los uniformados porque son la garantía para vivir en paz. Pidió levantar las banderas blancas en señal de paz.



Waldo Albarracín, rector de la UMSA, que encabeza las movilizaciones en La Paz, manifestó el respeto por la Policía y pidió a los uniformados “hacer causa común” porque “el enemigo es otro, está en el Palacio”.