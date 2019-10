Evo anuncia cerco a ciudades para hacer respetar su triunfo







27/10/2019 - 08:49:53

Página Siete.- El presidente del Estado, Evo Morales, anunció ayer un cerco a las ciudades para hacer respetar su triunfo en las elecciones generales del pasado domingo y el voto de los campesinos.



En un acto realizado en el municipio de Sicaya, en Cochabamba, -en el que también celebró su cumpleaños- advirtió a todos los movimientos que impulsan paros cívicos y otras protestas que dejen trabajar porque el Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam), reunido en las últimas horas, ha determinado estado de emergencia y movilización permanente en todo el país.



“Más bien en las ciudades dejen de perjudicar con paros, si quieren paro, no hay problema, nosotros vamos a acompañar con cerco a las ciudades, para hacernos respetar, haber si aguantan”, precisó.



En su alocución, Morales volvió a señalar que las acusaciones de fraude realizadas por la oposición “simplemente” buscan desconocer el voto rural.



“Hermanos y hermanas, desconocer el voto indígena y del campo es otra discriminación. Es como en aquellos tiempos cuando se quería exterminar a los indígenas y ahora quieren desconocer el voto, dicen fraude, que hay que eliminar las elecciones”, dijo.



Según el Presidente, ha escuchado a “algunos” que ahora quieren una negociación política, pero desestimó esa opción.



“Acá no hay negociación política, quiero que sepa la derecha boliviana que aquí se respeta la Constitución y se debe respetar al partido que ganó las últimas elecciones”, puntualizó.



El mandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) saludó a los países y organismos internacionales que han reconocido su triunfo y que “respetan las normas y resultados”, como Cuba, Venezuela y Rusia.



Por otro lado, invitó a los cancilleres de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia a que realicen una auditoría si tienen dudas sobre la validez de los comicios. “Invito a los cancilleres que vengan, hagamos una auditoría voto por voto, mesa por mesa, municipio por municipio, departamento por departamento. Yo los voy a acompañar, y si hay fraude, al día siguiente convocamos a la segunda vuelta”, dijo.



Es la segunda ocasión que el gobierno invita a organismos extranjeros a realizar una auditoría. Esta semana, el canciller boliviano, Diego Pary, convocó a la OEA y la institución aceptó.



Aseguró que, como frente, no hicieron fraude. “Nunca ocultamos nada y nunca hemos hecho fraude, nosotros no mentimos, ni engañamos, hemos ganado con el pueblo movilizado”, puntualizó.



Con absoluta seguridad Morales manifestó que con la auditoría incluso el MAS sacaría más votación, porque en algunas mesas “se anularon papeletas que le favorecían por errores mínimos, que por el contrario a la derecha se les dejaba pasar”.



Acusó al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de no querer que se haga una auditoría y se anulen las elecciones. “Decían que mi candidatura era ilegal, entonces por qué compitieron con una candidatura ilegal. Si Evo es ilegal, ellos también son ilegales”, observó.



Insistió que se defenderá el voto del movimiento indígena, de los mineros y campesinos. “La derecha no acepta que hayamos ganado con el voto de la gente humilde y pobre. Si no hubiese sido el voto del pueblo no habría puentes y obras. Nos hemos organizado políticamente, ganamos y ahora tiemblan y se van a quejar a los gringos”, agregó.



Las sospechas de fraude surgieron después de la suspensión del conteo de los resultados parciales el domingo al 83% y que hasta ese momento auguraban una segunda vuelta entre Morales y Mesa. La paralización, que demoró varias horas, se reanudó al día siguiente y terminó con el anuncio del triunfo del mandatario. El cómputo final da como ganador en primera vuelta a Morales con el 47,08% de los votos frente al 36,51% de Mesa.