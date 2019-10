El oficialismo ya no goza de los 2/3





27/10/2019 - 08:48:35

Los Tiempos.- El presidente Evo Morales, quien llegó a las elecciones del pasado domingo buscando reeditar sus tres amplios triunfos electorales y mantener el control de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no alcanzó a cumplir con ese objetivo, lo cual le depara un panorama cuesta arriba para gobernar.



Según los cómputos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se trata del resultado más bajo en casi 14 años comparados con las tres votaciones previas en las que Morales consiguió un 53,7 por ciento (2005), un 64,2 por ciento (2009) y un 61,3 por ciento (2014).



Con los escaños obtenidos, tanto en el Senado como en Diputados (con mayoría absoluta), se pinta un escenario muy polarizado para el Presidente, puesto que deberá negociar con propios y extraños para poder aprobar leyes y lograr la gobernabilidad en el país, indicaron analistas políticos consultados por Elige.



El politólogo Jorge Richter dijo que el resultado obtenido por el oficialismo no es un castigo electoral, sino que es un desgaste natural que tienen los partidos políticos cuando llevan mucho tiempo en el poder.



“El resultado deja en evidencia una considerable disminución respecto del proceso electoral del año 2014, pero no en referencia comparativa al referendo del 21F. Lo que se debe analizar en este caso, son los ciclos políticos del país”, sostuvo.



Según Richter, en Bolivia los ciclos políticos tienen una duración promedio de 18 años. El proceso iniciado en 2003 y las elecciones de diciembre de 2005 marcaron un nuevo ciclo político, ese que toma el espacio que dejó vacante el modelo de poder y gobernabilidad que se conoció como la “Democracia Pactada” para dar lugar al proceso de la “Democracia Deliberativa y Movilizada”.



Este proyecto político-hegemónico, es el constructo social de un proceso de acumulación donde, los sectores populares, marginales de lo político, se incorporan finalmente a un partido político hasta conquistar el poder bajo una mecánica de permanente movilización y deliberación continua como acción de “pueblo”, dijo.



Transcurridos ya 14 años de detentación del poder, el ciclo avanza hacia su final, deteriorado por una multiplicidad de hechos políticos que lo agotan en sus fuentes de legitimidad y legalidad de manera —algo que es natural— constante.



“En consecuencia, no es tanto mirar este proceso como un voto castigo, sino comprender que el ciclo se va agotando, coadyuvado por el intento de sostener políticamente el modelo hegemónico y la preservación el poder”, explicó Richter.



Castigo y desgaste



En tanto, el analista político Marcelo Arequipa indicó que el resultado de las pasadas elecciones es una mezcla entre castigo y desgaste político por más de 10 años de gestión en el poder.



“Los temas como el referendo 21F, el estado en que se encuentra el poder judicial y con el tema de la corrupción han ido configurando a que de alguna forma podamos entender un voto castigo”, dijo Arequipa.



El analista político Iván Arias fue más radical en su apreciación e indicó que el voto en contra que ha recibido el presidente Morales es “un voto censura y un voto protesta”.



Concertaciones



Con relación al trabajo de los nuevos congresistas, Richter adelantó que el oficialismo deberá negociar y concertar con la oposición al no haber logrado obtener los dos tercios que lo acompañaron en las tres gestiones consecutivas.



“Analizando los antecedentes del comportamiento político del MAS, se puede afirmar que la concertación y los acuerdos no constituyen su prioridad como elemento de gobernabilidad, el esquema de poder priorizará la presión social sobre el Legislativo. Sin duda, existen exigencias que requieren los dos tercios, por ejemplo, nombramientos de ciertas autoridades, para ello deberá conversar con la bancada opositora; sin embargo, antes de ello, está la lógica de trabajar con interinatos y decretos. La concertación es el último recurso”, indicó Richter.



Por su parte, la analista política Ericka Brockmann dijo a la red ATB que para el oficialismo no va a ser suficiente arrasar la aplanadora del Parlamento.



“Hoy, eso refleja una aritmética cada vez más frágil de parte del MAS. Hoy en día no importa lo que dicen las instituciones, sino también las calles”, indicó refiriéndose a las protestas, cabildos y otras manifestaciones.



Con relación a que el MAS tenga mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, Arequipa no considera que esta figura sea un gran dilema para el oficialismo, sino más bien para la oposición.



“La oposición tiene la tarea importante de generar una sinergia distinta al actual legislativo para el bien de la sociedad, porque lo que tiene que hacer es dar muestras claras que la clase política no estaría distanciada de la población. Entonces va a ser importante el papel que juegue la oposición política no tanto en su labor de fiscalización, que es muy importante, sino también en la labor en la que uno se pueda sentir representado porque la Asamblea Legislativa emite iniciativas que son importantes que están conectadas con lo que la sociedad quiere”, aseveró.



Ante este panorama, el analista Roberto Covarrubias manifestó que la nueva Asamblea Legislativa vivirá un escenario bastante polarizado, un escenario en el que los diputados y senadores estarán confrontados en todo momento.



Para que la democracia se consolide y avance por el bien del país, los nuevos parlamentarios deberán cambiar sus posturas políticas y dejar de considerar negativo el concepto de que no valen las negociaciones políticas.