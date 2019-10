EE.UU.: Departamento de Estado ve con preocupación focos de violencia en América Latina







26/10/2019 - 20:55:50

VOA.- El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó preocupación por los focos de violencia surgidos durante manifestaciones en países de la región.



Namita Beggins, vocera del Departamento de Estado EE.UU. le dijo a la Voz de América: "nos preocupa mucho la violencia, la destrucción que hemos hemos visto, no solo en Chile, sino en otras partes del hemisferio. Pedimos que haya respeto al estado de derecho y que haya soluciones pacificas".



Sobre si estas protestas o focos de violencia en los países de Latinoamérica podrían tratarse de injerencia de intereses ajenos en las naciones convulsionadas, la vocera dice que éstas se deben a los pueblos "alzando sus voces", pero señaló que cada situación es diferente y que son puntuales.



El presidente Lenín Moreno señaló durante las protestas presentadas en su país, que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno podrían tener intereses en estos hechos. Al respecto, Beggins le dijo a la VOA que EE.UU. está monitoreando "el involucramiento de un actor externo en estas manifestaciones".



Así mismo Beggins manifestó que para su gobierno la prioridad es proteger a los ciudadanos estadounidenses en el exterior: "Nuestra embajada en Chile ha trabajo mucho y en otras embajadas en la región para emitir instrucciones, para mantener la seguridad de nuestros ciudadanos en el exterior".



La funcionaria reiteró que seguirán colaborando con los socios democráticos de la región para ver una solución democrática en los diferentes países.



Así mismo, se refirió a la declaración conjunta de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos sobre las elecciones en Bolivia, pera pedir el trabajo de "las autoridades electorales con la misión de observación electoral de la OEA para asegurar o verificar lo que sucedió en la primera vuelta y si esta misión no puede verificar lo que sucedió, pedimos al gobierno de Bolivia que trabaje para tener una segunda vuelta de elecciones".



Sobre Venezuela, la vocera del departamento de Estado señaló que el gobierno de Estados Unidos continuará apoyando de manera continua al gobierno encargado de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional.



Así mismo, sobre la emisión de una licencia que prohíbe por tres meses las transacciones relacionadas con el bono de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 2020, Beggins le dijo a la VOA que "es nuestro intento (el de EE.UU.) por proteger los recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela".



Triángulo norte y México



La semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la reanudación de los fondos de asistencia extranjera para El Salvador, Guatemala y Honduras.



La vocera señaló que estas acciones se deben a que, hasta el momento "hemos visto pensamientos creativos, hemos visto los acuerdos de cooperación de asilo que hemos firmado con estos gobiernos".



Finalmente reiteró que México es un socio estratégico de la región, con quien seguirán colaborando en temas no solo de seguridad y para detener la migración ilegal, sino en comercio y hasta en cultura.