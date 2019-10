Cooperativistas de Potosí exigen renuncia de Evo y se convoque a nuevas elecciones







26/10/2019 - 20:48:11

Página Siete.- En un manifiesto publicado ayer, los cooperativistas mineros de Potosí exigen la renuncia del presidente Evo Morales y la convocatoria a nuevas elecciones. Para el sector, el proceso político del presidente "ha terminado" y se ha desgastado por su círculo de ministros y el vicepresidente.



"Estimado Evo, salga por la puerta grande de su palacio, de un paso al costado para la apertura de un proceso de prelación y transición para una convocatoria a nuevas elecciones. Esta prelación debe llegar al presidente del poder judicial, Dr. José Antonio Revilla", se lee en el comunicado.



Además, aseguran que no serán cómplices de "un fraude catastrófico" que pretende engañar al pueblo. "Pretender empujar al pueblo boliviano a que nos matemos entre nosotros, no lo vamos a hacer, ni permitir (...) Lo más vil y abominable es que utilice a nuestros hermanos campesinos para defender intereses grupales".

Los cooperativistas aclaran que no es momento de hablar de la falta de atención al pueblo potosino, ni de reclamar por las acciones de Sinacom-Senarecom.



"Si bien hemos sido socios y amigos de Evo Morales, durante gran parte de su proceso, en reiteradas oportunidades hemos sido decepcionados, sobre todo cuando en Panduro, acribilló a nuestros hermanos cooperativistas sin piedad, y lo peor aún, encarcelando a nuestro compañero Carlos Mamani", se lee en otra parte del mensaje.



Asimismo, aseguran que no se enfrentarán con militares, ni policías, ni campesinos; y convocaron a la unidad. Por otro lado, los cooperativistas advierten con marchar a La Paz para "poner orden".



"Pedimos la nulidad de las elecciones. La renuncia del señor presidente Evo Morales Ayma (....) y nuevas elecciones nacionales", concluye el pedido de los cooperativistas.