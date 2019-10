Morales advierte que paro cívico pone en riesgo el segundo aguinaldo







26/10/2019 - 20:37:35

Cochabamba, (ABI).- El presidente Evo Morales advirtió el sábado que paro cívico en Santa Cruz pone en riesgo el pago del segundo aguinaldo para este año, porque esa medida deriva en considerables pérdidas económicas.



"Seguramente por culpa de estos grupos ya no va a ver segundo aguinaldo, por estos grupos no va a ver, porque no son todos los grupos sino algunos grupos cruceños especialmente que no quieren una justicia social", dijo en un acto público en Cochabamba.



El jefe de Estado llamó a los sectores movilizados de Santa Cruz para que cesen la paralización de actividades que afecta a la economía de esa región.



"Quiero hacer un llamado a algunos grupos de la ciudad de Santa Cruz con su paro político, no un paro de reivindicación económico social para el desarrollo del pueblo cruceño, saben por los días de paro Santa Cruz está perdiendo cerca de 3,5 millones de dólares día", precisó.



Afirmó que el trabajo de los sectores sociales y empresariales de Santa Cruz contribuyen al crecimiento económico del país.



"No quieren (los cívicos) que sea el primer país en crecimiento económico en Sudamérica los próximos años", mencionó.