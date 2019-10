Piñera pide a todos los ministros poner sus cargos a disposición







26/10/2019 - 12:17:49

La Tercera.- Durante la mañana de este sábado, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que, en el contexto ocho días de manifestaciones a lo largo del país, pidió a todos los ministros que pusieran sus cargos a disposición.



“He pedido a todos los ministros poner su cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos”, afirmó el Mandatario.



El anuncio de este mediodía sería una señal para descomprimir el escenario, de acuerdo a versiones del oficialismo. El cambio de gabinete podría producirse entre mañana domingo y el lunes, según se comenta desde La Moneda.



Además, con respecto a las medidas del estado de emergencia decretado en distintas regiones del país, Piñera manifestó que “si las circunstancias lo permiten, es mi intención levantar todos los estados de emergencia a partir de las 24 horas de este domingo”.



Esto, “de forma tal de contribuir a la normalización que tanto quieren y merecen los chilenos”, expresó.



LEVANTAN TOQUE DE QUEDA EN SIETE REGIONES



Desde la Jefatura de la Defensa Nacional se informó que se levanta el toque de queda para la Región Metropolitana. La medida rigió desde el sábado 19 y sus horarios variaron a lo largo de la semana. Asimismo, en Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Calama y en la Región de Los Lagos la medida también fue suspendida.



“Desde el transcurrir de los días, la Región Metropolitana ha alcanzado índices de normalidad, tanto en el funcionamiento de la ciudad, como en la vida de los habitantes”, se explica en un comunicado difundido por el Ejército en sus redes sociales.



“Las actuales condiciones permiten resolver que NO habrá toque de queda en la RM a partir de este momento”, se agrega.



En la Región de Valparaíso, el contraalmirante Juan Andrés de la Maza aseguró que no se decretará toque de queda en dicha región “para volver a la normalidad y poder retomar la vida cotidiana”. Además, hizo un llamado al transporte público a normalizar el recorrido.



Esto se repitió en la Región del Biobío, en la de Coquimbo, Los Lagos y en las ciudades de Antofagasta y Calama.



Así Arica, Iquique, Alto Hospicio, Tocopilla, Mejillones, Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Concepción, Talca, Valdivia, Coquimbo, La Serena, Antofagasta, Calama, Osorno y Puerto Montt no tendrán toque de queda este sábado 26.



Hasta el momento, la Región de O’Higgins y la del Maule, además de la ciudad de Copiapó, aún no han anunciado la suspensión de la medida.