Acnur prevé que en diciembre se alcanzarán los cinco millones de migrantes venezolanos







26/10/2019 - 10:00:37

La Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló esta semana que existen cuatro millones y medio de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo y prevén que la cifra alcance los 5 millones para finales de 2019.



En este sentido, William Spindler, vocero de la Oficina de la Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), manifestó que la cifra de 4,5 millones de migrantes es la que tienen confirmada hasta el momento, al tiempo que agregó que no tiene fecha exacta para la actualización de la data, reseñó la Voz de América (VOA).



De la misma manera, Spindler indicó que existen personas que cruzan las fronteras de manera irregular, por lo que advirtió que el número de migrantes venezolanos puede ser aún mayor ya que “no hay constancias de que hayan entrado a otro país”.



Asimismo, agregó que se debe tener en cuenta si las tendencias continúan o si las cifras continuarán aumentando.



“Todavía no sabemos si esta tendencia se va a mantener o no en el año 2020”, explicó el vocero de Acnur.



“Estamos especulando porque simplemente estamos hablando de las tendencias actuales”, y señaló que se debe tener en cuenta que las cifras llegan de los diferentes gobiernos y no de forma periódica.



Igualmente, Spindler comentó que de normalizarse la situación en Venezuela, “pasarían meses o años”, antes de que la mayoría de los venezolanos que se encuentran fuera retornen a su país.



Por otro lado, pidió a los países de la región continuar con el trabajo que vienen realizando de recibimiento y apoyo a los migrantes venezolanos, al tiempo que reiteró la importancia de recibir apoyo internacional.