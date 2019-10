Brasil y Canadá dan el puntapié inicial en el torneo Mundial sub-17







26/10/2019 - 09:28:26

Los Tiempos.- La selección brasileña se enfrentará hoy a Canadá en Brasilia, en el partido inaugural del Mundial sub-17, que reunirá a 504 jugadores de 24 países y tiene a Holanda y Nigeria como los máximos favoritos para ganar el torneo.



En esta XVIII edición se espera que irrumpan las futuras estrellas del fútbol mundial, como ya hicieron en su día Ronaldinho Gaúcho, Luis Figo, Andrés Iniesta, Neymar, Tony Kroos o Carlos Tevez, entre muchos otros.



La Canarinha será anfitriona por primera vez en la historia del certamen, que se celebrará hasta el próximo 17 de noviembre en cuatro estadios del país: el Bezerrao, en Brasilia; el Olímpico y el de la Serrinha, en Goiania; y el Kléber Andrade, cerca de la ciudad de Vitória.



El conjunto dirigido por Guilherme Dalla Déa buscará su cuarta estrella de la categoría y acercarse a las cinco que luce Nigeria, la selección más laureada, que, a pesar de no contar con una de sus mejores generaciones, acostumbra a llegar lejos en las fases finales.



Una de las estrellas de los anfitriones es el delantero Talles Magno, de 17 años, un habitual en el once del Vasco da Gama, entrenado por el extécnico del Real Madrid Vanderlei Luxemburgo y que ha prometido mostrar su amplio repertorio de regates.



“Estoy aquí por causa de mi punto más fuerte, de mí uno contra uno, de mi juego individual. Juego para el equipo, necesito llevar a la selección mi punto más fuerte”, señaló Magno en declaraciones al canal de la FIFA.



También destacan en el elenco verde-amarillo los atacantes Kaio Jorge, la nueva perla del Santos, de donde ya salieron los Pelé, Robinho, Neymar, Gabigol y más recientemente Rodrygo Goes; y Gabriel Verón, del Palmeiras.



No estará con los anfitriones Reinier, la joven promesa del Flamengo que no fue liberado por el club carioca.



La otra gran favorita es Holanda, vencedora de los dos últimos campeonatos europeos de la categoría y con varios de sus futbolistas formados en las categorías inferiores del Ajax.



Ki-Jana Hoever, lateral derecho del Liverpool, y el extremo izquierdo Naci Ünüvar, del Ajax, son dos de los jugadores más importantes del cuadro dirigido por Peter van der Veen.



En el segundo escalón se sitúan selecciones como Argentina, vigente campeón sudamericano y con el mediapunta Matías Palacios como principal referencia; y Francia, donde siguen muy de cerca a Adil Aouchiche, máximo goleador del pasado Europeo sub-17 y joven promesa del París Saint-Germain.



Por su parte, España confía en que Pedro González López, más conocido como Pedri y jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, haga olvidar la ausencia de Ansu Fati, el joven de la cantera del Barcelona, que finalmente debutó con la selección sub-21, pese a sus 16 años.



Con todo, se disputarán un total de 52 partidos con tres selecciones debutantes en un Mundial sub-17: Angola, Senegal e Islas Salomón.