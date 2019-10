Torneo Clausura debe finalizar antes del 15 de diciembre







26/10/2019 - 09:25:30

El País.- La Federación Boliviana de Fútbol, a través Robert Blanco (vicepresidente) informó que están en la búsqueda de encontrar los espacios para cumplir con el calendario del Campeonato Clausura, pues hasta la segunda semana del mes de diciembre la División Profesional ya debe contar con los equipos clasificados para la Copa Libertadores y Sudamericana ya que en ese mes se realizará el sorteo para conformar las llaves.



«Ya se postergó dos fechas, esperemos que no tengamos más inconvenientes como para que el torneo se desarrolle como está aprobado, porque si no se puede jugar el siguiente fin de semana ahí las cosas se complicarán porque la CONMEBOL ya nos hizo llegar la fecha en la que debemos hacer llegar los nombres de los elencos clasificados para Libertadores y Sudamericana», expresó Blanco.



Entre el 23 y 24 de octubre debía jugarse la décima séptima fecha, en tanto que entre el 26 y 27 estaba programada la jornada número 18, ambas fueron postergadas y se espera que se jueguen antes del 10 de diciembre (la XVII se jugaría en noviembre y la XVIII en el último mes del año) y así cumplir con los tiempos por las exigencias de la Confederación Sudamericana de Fútbol que elaborará el calendario de ambas copas.



«No sería la primera vez que el país asista al sorteos con sus dirigentes para inscribir a los equipos sin tener los nombres de los clasificados, después estamos pasando vergüenza y colocando Bolivia 1, 2, 3, etc. Veremos que todo se solucione para la tranquilidad del fútbol. Pero también sabemos que no podemos estar al margen de lo que está pasando en el país», añadió.



Blanco aseveró que de seguir las movilizaciones en el país los directivos se reunirán en los siguientes días para asumir medidas, ya que también «nos preocupa que a los jugadores se les debe cancelar los sueldos y no hay recaudaciones, los clubes están en una situación difícil», añadió Blanco quien no ve como solución declarar desierto el campeonato.



«Hay que ver la manera de cómo llegar a terminar el campeonato. Tendremos que tomar determinaciones por el bien del fútbol», expresó. Por su parte Adrián Monje, ejecutivo de la FBF explicó que «encontrarán» los mejores caminos para evitar que el torneo se alargue, «el torneo tendría que terminar entre el 11 y 15 de diciembre», finalizó.