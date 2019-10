Farías: Marcelo está lejos para ayudarnos







26/10/2019 - 09:22:32

El Diario.- El seleccionador nacional César Farías confirmó ayer de que Marcelo Martins, en este momento no está en planes, debido a la actual coyuntura que rodea su participación en el fútbol de China. Martins juega en el Shijiazhuang Ever Bright de la Segunda División de China, donde las informaciones que le han llegado al seleccionador nacional, es de que no está jugando.



“La historia hay que escribirla día a día, no está jugando, está en una liga lejana, sus actuaciones no han sido las más sobresalientes y no está en su mejor momento”, afirmó el seleccionador nacional, quien destacó que el atacante nacional “está haciendo un esfuerzo para volver, llevó a un personal trainer, pero está lejos para ayudarnos en este momento”.



El actual entrenador de la Verde, en declaraciones al programa “La Red Deportiva” expresó que lo mejor que puede hacer Martins es recuperarse, “volver a Sudamérica, de lo contrario es difícil traer a un jugador que no está en su mejor momento”.



Farías agregó de que “Marcelo es un jugador brillante, sabemos de su capacidad y calidad, cuando él está bien es uno de los mejores atacantes de Sudamérica, no hay cuestionamientos, pero así como Marcelo cualquier otro, porque en la Selección no hay nadie descartado”. De esta manera, el seleccionador aclaró en torno a uno de los jugadores bolivianos referentes en el fútbol de Sudamérica.



PARTIDOS EN LA PAZ



Otra de las cosas que puso en consideración, el DT de la Verde, es de que él no ha descartado los partidos de la Selección Nacional en La Paz. “Yo soy el primero que quisiera jugar en La Paz, por la condicionante especial para ganar los partidos, después, para jugar en allí, lamentablemente no quiere venir nadie, no se quieren exponer a jugar en la altura de La Paz porque saben que puede ser un revés para ellos, y la otra circunstancia especial es que hay que pagar, económicamente hay que hacer un esfuerzo que tendría que hacerlo la Federación o algún empresario”.



Farías mencionó de que “he escuchado reiteradamente, que nos olvidamos de La Paz, eso no es cierto, es una falacia, no se habla de la verdad. No quieren venir los rivales, vino Haití pero se negaron a jugar en un lugar de altura, dijeron que podían jugar en cualquier lugar de llano, no quisieron ir a Sucre, Cochabamba, menos a La Paz”.



EL DT NO ELIGE LOS RIVALES, LO HACE LA FBF



El entrenador de la Selección Nacional expresó ayer de que él no es quien elige a los equipos que debe enfrentar el representativo. De esta manera, descartó algunos comentarios que consideró infundados.



“Los técnicos de las selecciones no eligen donde jugar, lo elige la Federación. No tengo nada que ver, la gente no tiene la información cierta, dicen que Farías no quiere jugar en La Paz, la realidad es de que en la competencia deben venir a jugar en La Paz, y eso es una ventaja para nosotros pero de momento no”, subrayó el timonel.



Finalmente, el venezolano expresó sus deseos porque se solucionen los problemas en el país: “que la población pueda seguir sus actividades con normalidad”.