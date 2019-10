CNI calcula en $us 60 millones las pérdidas en 4 días de paro





26/10/2019 - 09:04:47

Página Siete.- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) calculó en 60 millones de dólares la pérdida por los cuatro días de paro, que comenzó en el departamento de Santa Cruz y continuó en varias regiones del país.



“Hemos hecho un cálculo del grado de afectación del paro a la industria y tenemos una afectación a la industria nacional de aproximadamente 15 millones de dólares por día. Esta es una afectación a la producción y organización de bienes y servicios”, explicó el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic.



El máximo ejecutivo del sector aclaró que este cálculo es resultado de la afectación a la economía que causan los bloqueos, al impedir el libre flujo de materias primas e insumos para la producción, tanto en Santa Cruz como a escala nacional, y al flujo de bienes finales industriales.



“El segundo efecto no cuantificable es que cualquier inestabilidad social nos genera un escenario de alta incertidumbre que incide en la industria manufacturera”, acotó Blazicevic.



Un cálculo más alarmante corresponde a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz Bolivia (Cainco), que con base en el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) estimó una pérdida económica por los conflictos sociales de 504 millones de dólares.



El “factor estacional”, sumado al “costo diario”, incluidos en la fórmula del IGAE, muestran que la pérdida por día en esta semana varió de 124 a 129 millones, que dan los 504 millones de dólares.



“El impacto en el corto plazo, en los pocos días que se tiene, se lo ve principalmente en aquellos despachos de mercadería hacia frontera o hacia puerto, que tienen que cumplir con un contrato y con la llegada en cierta fecha definida al puerto que, caso contrario, no se despacha; esto es bastante preocupante”, opinó el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa.



Para el representante del sector exportador, el sólo hecho que el departamento de Santa Cruz haya parado con una mayor contundencia su actividad tendrá un efecto importante en la economía de todo el país.



“Por el tamaño y diversidad de la economía de Santa Cruz, y por el hecho de que produce la mayor cantidad de alimentos que se consumen en el país y gran parte del producto exportable no tradicional, (el paro) será muy impactante para la economía en general”, sostuvo Hinojosa.



Consultado sobre el mismo tema, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) evitó referirse al grado de afectación.