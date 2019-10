Industriales paralizan actividades y agro ve trabas para surtir mercados







26/10/2019 - 09:00:32

El Deber.- A tres días del paro movilizado, que se acata en seis regiones del país, las 360 unidades de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial (AEPI) apa­gan íntegramente sus ‘equipos’ y paralizan sus operaciones.



En la otra vereda, productores de los Valles cruceños revelan per­juicios y advierten riesgo de desa­bastecimiento de alimentos, en caso de extenderse la resistencia civil en las carreteras.



Desde AEPI, su presidente, Jor­ge Cwirko, apuntó que el 100% de las empresas que operan en el Parque suspendieron sus acti­vidades productivas, plegándose así a la decisión del Comité Cívico de Santa Cruz de resistencia, en las calles, por presuntas arbitra­riedades en las elecciones gene­rales 2019.



Cwirko refirió que la paralización de las actividades fabriles, así como el paro, es in­definida. “Somos respetuosos de la decisión del gobierno moral de los cruceños”, apuntó.



La Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empre­sa de Santa Cruz, a través de su presidente, Juan Carlos Vargas, afirmó que no están de acuerdo con las acciones de vandalismo ni apoyan el ‘paro obligado’. Dejó entrever que seguirán trabajando en la medida que puedan hacerlo, ya que tienen compromisos con sus trabajadores y entidades fi­nancieras.



Agro y sus efectos



Desde la Asociación de Produc­tores de Hortalizas y Frutas (Aso­hfrut), Iver Miranda dio cuenta de que los perjuicios, sobre todo entre los productores de los Va­lles cruceños, son considerables tomando en cuenta que mucha verdura quedó en tránsito, en los camiones, que fueron retenidos en los puntos de bloqueo de la antigua carretera a Cochabamba.



El dirigente afirmó que entre 70 y 80 camiones diariamente abas­tecen con verduras a los princi­pales mercados de la capital cru­ceña. Advirtió que de continuar los bloqueos, Santa Cruz corre el riesgo de quedarse desabasteci­da de alimentos que provienen de zonas productoras de los Valles.



Fuentes del sector ganadero de Santa Cruz afirman que la mayor preocupación es el riesgo de in­cumplimiento de los contratos comerciales y el despacho de car­ne a los mercados de exportación.



En el ámbito regional aclararon que los bloqueos están condi­cionando la llegada de bovinos, desde la Chiquitania hasta los centros de faenado.



No obstante, aseguran que el Comité garantizó la libre circulación para abaste­cer a los mercados y súper de la capital cruceña.



La Cooperativa Agropecuaria Integral San Juan de Yapacaní, en su página de Facebook, pide dejar pasar los camiones distribuidores de la empresa para abastecer de huevo y arroz a los mercados y super­mercados. “Que los alimentos esenciales no falten en la mesa de los bolivianos”, alude.



Lectura estatal



El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, en la agencia estatal ABI, aseguró que la economía bo­liviana tiene una gran capacidad de respuesta, frente a una coyun­tura política opositora que llama a paralizar el país, y lo demuestra con el normal abastecimiento de combustibles y alimentos en medio de ese escenario.



Remar­có que la atención es normal en tiendas de abasto, estaciones de servicio, mercados, supermerca­dos y otros negocios.