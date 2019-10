Paro continúa y Cochabamba dicta pausa para el abastecimiento







26/10/2019 - 08:42:20

Opinión.- El paro indefinido que se acata en ocho regiones del país en defensa del voto y la democracia continúa este fin de semana con algunas pausas en Cochabamba y Tarija para el abastecimiento de la población.



El quinto día de movilizaciones se desarrolló con algunos incidentes por los bloqueos. Peleas entre personas que querían transitar libremente y quienes exigían respeto a la medida de presión se registraron en la ciudad del Valle, principalmente en la zona sur, así como en Santa Cruz, La Paz y Potosí. En este último, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) denunció destrozos en sus vehículos e intentos de agresión cuando recorrían los puntos de bloqueo. Por la noche alertaron de un riesgo de enfrentamientos con grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



En dos ciudades hubo cabildos con gran concentración de personas. Llamaron a fortalecer el paro y establecer estrategias que permitan continuar los siguientes días. No descartan ir a La Paz para una movilización conjunta.



En el departamento de Pando, anoche instalaron una vigilia permanente.



CABILDOS Cochabamba y Sucre coincidieron en la necesidad de profundizar la movilización nacional.



La resolución del cabildo de la capital del Estado fue la de cercar las instituciones representativas y vigilias pacíficas. Asimismo, se convocó a una concentración en La Paz para cercar el Palacio de Gobierno y realizar un cabildo nacional. Finalmente, se acordó realizar pactos intersindicales e intersectoriales en defensa de todos los sectores movilizados “contra la persecución”.



En Cochabamba, nació ayer la Coordinadora Departamental de Defensa de la Democracia (CDDD), que se suma al Comité Cívico Popular, también de reciente creación. Ambos acogen a representantes de agrupaciones políticas, movimientos cívicos y sociales, estudiantes, docentes de universidad, plataformas ciudadanas y dirigentes sindicales, entre otros.



PAUSA MEDIODÍA



El cabildo convocado por el Comité Cívico Popular y la CDDD determinaron hacer una pausa en las movilizaciones hoy por mediodía, es decir de 8:00 a 12:30, con el objetivo de que la población pueda abastecerse y continuar el domingo. Según la asambleísta Lizeth Beramendi, Quillacollo continuará con el paro sin levantar las medidas y Sacaba lo hará desde el mediodía, después de la pausa. Para mañana se prevé que se sumen los transportistas del sector pesado.



El cabildo tuvo 17 resoluciones, la mayoría orientadas a los demandas de los diferentes sectores que componen esta organización transitoria. Solo las dos primeras hicieron referencia a la coyuntura política que se vive en el país.



Se ratificó la defensa de los derechos democráticos en las calles y la profundización de la movilización nacional “hasta expulsar a Evo Morales y su pandilla del poder”.



Las resoluciones de la CDDD comienzan exigiendo el llamamiento inmediato a la segunda vuelta electoral y la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. También llaman a la radicalización de las medidas con bloqueos de carreteras. Beramendi advirtió que no se descarta la toma de instituciones del Estado.



En Tarija la jornada de paro continúa con la flexibilización del bloqueo para mañana con el mismo fin.



OTRAS REGIONES En Santa Cruz, se desató la violencia en el municipio de Montero, donde los manifestantes quemaron una moto.



La Paz tuvo tensión durante toda la jornada. La Policía aprehendió a dos personas, una de ellas portaba un rifle y fue acusado de participar del paro. En la mañana, se reportó una jornada tranquila, pero con bloqueos. El Pumakatari suspendió sus operaciones, según Oxígeno. En la zona Sur, reportó ANF, se registraron enfrentamientos entre los vecinos y los choferes y transeúntes. Por la noche, en algunas zonas se hizo un cacerolazo y en el centro de la ciudad gasificaron a los universitarios.



Potosí reportó dos heridos, uno de gravedad y otro con lesiones en la cabeza, además de vehículos de Comcipo destruídos. En la jornada de ayer sumaron 30 puntos de bloqueo y no hubo transporte interprovincial.



En Beni, el subcomandante departamental de la Policía, Marco Antonio Tapia, según ABI, reportó una jornada tranquila y sin provocaciones durante el paro, pese al bloqueo.



En Oruro, una marcha fue protagonizada por sectores urbanos, salud y juventud.



PREOCUPACIÓN



La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó ayer su preocupación por los informes recibidos sobre el uso excesivo de fuerza y violencia en Bolivia tras las elecciones y advierte de un "grave riesgo" de que la situación se salga de control, según ANF.



“Se necesita un diálogo urgente en Bolivia o de lo contrario existe un grave riesgo de que la situación se salga de control”, advirtió.



Según la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, durante los altercados la policía cargó contra los manifestantes e incluso utilizó gases lacrimógenos de un modo que puede violar los principios básicos sobre el uso de la fuerza.