Mantienen paro por el fin de semana, flexibilizan horarios el domingo en Tarija







26/10/2019 - 08:38:49

El País.- Cívicos de Tarija declararon que se mantendrá el paro cívico el fin de semana en el departamento. A excepción de que el día domingo, 27 de octubre, el horario se flexibilizará para el aprovisionamiento de víveres de 6 a 11 de la mañana.



«Las provincias agudizaron el cierre de fronteras, ratifican el desconocimiento de los resultados del Trbunal Supremo Electoral», señaló César Ramos, presidente del Comité Cívico Juvenil, quien llamó a la población a resistir esta medida, que tiene como objetivo conseguir la segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos de Mesa.



El responsable de la unidad técnica de mercados de Tarija, Gonzalo Durán, indicó la mañana del viernes 25 de octubre que ha solicitud del Alcalde y vendedores de los mercados de la ciudad, se extendió el horario de atención para que la población pueda abastecerse de alimentos y los vendedores no se vean perjudicados en los días de paro movilizado, que se acata a nivel nacional de manera indefinida.



Durán mencionó que a raíz de los acontecimiento que se vive en la capital tarijeña, todos los mercados de Tarija estarán abiertos desde las siete de la mañana hasta las once de la mañana, de lunes a domingo.



“Cuando inició el paro en Tarija el comité cívico nos otorgó únicamente 2 horas para que los mercados estén abiertos para la población, este horario era de 10 a 12 del medio día, sin embargo vimos que no es suficiente el tiempo, en este sentido la mañana de hoy viernes 25 nuevamente nos apersonamos al Comité Cívico para pedir que se extienda el horario, pedido que ha sido aceptado por lo que los mercados estarán abiertos desde las 07:00 hasta las 11:00 de lunes a domingo”, dijo Durán.