Ingeniero Villegas: He recibido amenazas, pero yo voy a seguir en la lucha





26/10/2019 - 08:34:37

Erbol.- Édgar Villegas, el ingeniero de sistemas que reveló evidencias de manipulación de cómputo de actas electorales, reveló que ha sido víctima de amenazas, pero ratificó su convicción en recuperar en seguir la lucha por recuperar la democracia.



“He recibido amenazas, bueno me preocupa sobre todo lo de la cuestión de mi familia, pero yo voy a seguir en la lucha, porque tenemos que recuperar la democracia. No queremos ser otra Venezuela”, manifestó el ingeniero en entrevista con CNN.



Villegas saltó al ojo público desde la noche del jueves, cuando fue entrevistado en TVU para mostrar los resultados de un análisis que hizo con un grupo de colegas del cómputo de actas. Encontró al menos 1.085 casos en los cuales había manipulación o alteración de datos a favor del MAS, o en contra de Comunidad Ciudadana.



La entrevista en TVU se hizo viral. El ingeniero indicó que de un momento a otro se convirtió en una figura pública.



Tras su aparición se especuló que se había refugiado en oficinas diplomáticas de Gran Bretaña, lo cual fue desmentido, sin embargo, Villegas dijo que no ha podido estar en su domicilio y tuvo que movilizarse bastante.



A pesar de lo que ha pasado, el ingeniero se ratificó en sus convicciones. “Exhorto a todos mis compatriotas a que sigamos en esta lucha, tenemos que recuperar la democracia que nos ha costado tanto volver a ella”.



El periodista Fernando Del Rincón, conductor de CNN, llamó a la comunidad internacional a tomar atención a Villegas, puesto que existe antecedentes de persecución política en situaciones similares en otros países.