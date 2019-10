Brasil no reconocerá resultados electorales en Bolivia, espera auditoría





26/10/2019 - 08:26:32

Erbol.- El Gobierno de Brasil anunció, mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, que no reconocerá, por el momento, ningún reporte de resultados finales de las Elecciones Generarles en Bolivia.



El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño se difundió después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó en La Paz los resultados al 100%, que le dan la victoria a Evo Morales en primera vuelta.



El Gobierno brasileño argumentó que no reconocerá aún ningún resultado, porque están en curso las tratativas entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Estado boliviano, para realizar una auditoría completa a la primera vuelta de las elecciones.



Anteriormente, Brasil junto a Argentina, Colombia y Estados Unidos plantearon una segunda vuelta electoral, tomando en cuenta los problemas de credibilidad que tuvieron los comicios realizados el 20 de octubre.