El MAS tiene 102 escaños y logra mayoría absoluta en la Asamblea

26/10/2019 - 08:23:08

El Deber.- Con resultados al 100 por ciento de las actas de escrutinio que hi­zo conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se puede observar que el MAS logró la mayoría ab­soluta con 102 escaños, 11 menos que en 2014 y esos curules pasa­ron a la oposición; aunque tam­bién resignaron asambleístas que tenían en la elección pasada.



Los dos partidos mayoritarios son el MAS y CC en el Senado, que tendrán 21 senadores el primero y 15 el segundo; con esas cifras po­ne en manos de los dos partidos este cuerpo legislativo.



Aquí el ofi­cialismo perdió tres senadores, en Chuquisaca, La Paz y Oruro, uno en cada departamento. La caída más significativa es la de la alianza Bolivia Dice No (BDN), que tiene a Demócratas como su principal integrante y en la Asamblea que acaba tenía 9 senadores y en esta elección no logró ningún escaño.



Mientras que el PDC, que tenía dos senado­res, y pese a la sorpresa electoral del coreano Chi Hyun Chung, no logró ningún escaño.



El presidente Evo Morales des­de el domingo afirma que tienen la mayoría absoluta en la Asam­blea y que estuvo cerca de lograr los dos tercios, nuevamente.



EL DEBER constató que en Diputa­dos están a cinco legisladores de tener los dos tercios; mientras que en el Senado, donde tenían 24 es­caños (dos tercios), ahora tienen 21 y por tanto, tienen el control.



En Diputados el panorama se puso más complejo, en vez de tres partidos, en la actual Cámara, ha­brá cuatro: MAS, CC, BDN y PDC.



El MAS logró 81 diputados entre plurinominales, uninominales y diputados especiales. En este cuerpo legislativo el oficialismo tiene 88 diputados; en la Asam­blea que será posesionada en enero del siguiente año tendrá so­lamente 81.



En Chuquisaca, que es la capital del Estado, perdió un escaño y resignará ese en favor de los opositores. La Paz es uno de los nichos electorales que perdió el oficia­lismo porque en 2014 tenía los 4 senadores y todas las circuns­cripciones uninominales.



El 20 de octubre perdió las cuatro circuns­cripciones que corresponden a la ciudad de La Paz, aunque man­tiene las de El Alto y el área rural. En la sede de Gobierno la mayoría pertenece al MAS con 19 diputa­dos; CC logró nueve escaños y la sorpresa de las elecciones, el PDC, resigna un escaño, pues te­nía dos en 2014.



Como en otros departamentos, Demócratas per­dió los cuatro escaños que tenía en la sede de Gobierno. En Cochabamba prácticamen­te el oficialismo quedó en el mis­mo lugar con 14 legisladores, más el diputado por circunscripción especial en su bancada; el resto pasó a manos de CC, que tendrá una bancada de cuatro diputados, un uninominal y tres plurinomi­nales. PDC y BDN no lograron ingresar legisladores. En Oruro, el MAS resignará un diputado, de los siete que logró en 2014, ahora bajará a seis, tres uni­nominales, dos plurinominales y el diputado de circunscripción especial. En este departamento había tres partidos que los re­presentaban, ahora se redujo a dos tiendas políticas porque CC tendrá dos plurinominales y un uninominal.



En la Villa Imperial el oficia­lismo resignó tres curules, pues en la actual Cámara su bancada tiene 11 legisladores y ahora logró 8 escaños; el resto de la brigada potosina está en manos de CC. De ese modo, la brigada de este de­partamento sigue teniendo a dos



partidos con presencia legislativa. En Tarija, la presencia de tres partidos se reduce a dos, el MAS con cuatro diputados, además del diputado de circunscripción especial, mientras que los otros cuatro quedan en manos de CC, que suma los nueve diputados que tiene este departamento.



Santa Cruz



El número de partidos presen­tes en la Brigada Cruceña sube de tres a cuatro. En este depar­tamento ganó CC, sin embargo, el MAS logró la mayoría de los uninominales con 7 escaños y cinco plurinominales, además del diputado de circunscripción especial, con lo que sumaría 13 diputados.



Mientras que CC lo­gró 10 escaños; BDN logró otros cuatro curules y PDC ingresó con un plurinominal, con lo que suma los 28 diputados. En el caso de Beni, de ocho diputados, nuevamente el MAS logró cinco escaños, dos unino­minales, dos plurinominales y la circunscripción especial; en tanto que CC logró dos escaños y BDN un uninominal.



En este caso, de­bía repetirse la elección el fin de semana en cuatro mesas, sin em­bargo, ayer los vocales afirmaron que hubo una apelación a esas observaciones y se reconsideró la primera decisión y por tanto el conteo se cerró al 100 por ciento de los votos. Finalmente, en Pando, nue­vamente el MAS tiene mayoría porque logró tres de los cinco le­gisladores; mientras que CC debe conformarse con dos escaños.



Los datos



De acuerdo con la explicación del abogado Paúl Antonio Coca, esta composición camaral ya no se modificará y refleja que el MAS incluso puede aspirar a lograr los dos tercios, dependiendo de las negociaciones que se abran des­pués de que los nuevos parlamen­tarios sean posesionados. En la legislatura que conclu­ye hubo muchas acusaciones de diputados opositores que se pasaron al oficialismo, pese a que el MAS no requería de más votos porque tenía los dos ter­cios en ambas cámaras.



Esa pre­sencia le permitía salvar todas las interpelaciones que es la que requiere de dos tercios de voto para que los ministros no sean censurados. Los legisladores salientes afir­maron que es muy probable que el oficialismo recurra nuevamen­te a los diputados y senadores des­contentos del nuevo partido y los vuelva funcionales a sus intereses.



Admitieron también que las pug­nas internas entre los diputados de un determinado frente colocan a los mismos a merced del MAS, que ofrece cargos y espacios para sumar votos en el pleno. Según el calendario, los nuevos diputados juran a su cargo en diciembre y asumen en enero.