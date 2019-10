Cómputo: TSE responsabiliza a los jurados por la transparencia







26/10/2019 - 08:21:24

Página Siete.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer los resultados finales de las elecciones presidenciales con el 100% del cómputo de las actas de votación, sin elaborar un acta oficial ni proclamar ganadores. El acto tampoco fue convalidado por ninguna agrupación política, como establece la Ley de Régimen Electoral.



El acto se realizó en un momento marcado por las manifestaciones de protesta ante los serios indicios de fraude. Ante esto, el vocal Idelfonso Mamani señaló a los jurados electorales y a delegados de mesa de los recintos electorales como los responsables de la transparencia del proceso. “La ciudadanía sorteada (jurados) realiza el proceso de escrutinio y cómputo de cada uno de los votos de los bolivianos. Ahí está la mayor fuerza de transparencia (...) Lo que las autoridades electorales de las salas plenas hacen es la valoración, aprobación y sumatorias de estas actas”, justificó Mamani.



Resultados



La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, -después de afirmar que se cumplieron las normas- dio lectura a los porcentajes. “El cómputo general de las elecciones generales 2019 son los resultados finales al 100%. Comunidad Ciudadana (CC), 36,51% (...); MAS -IPSP, 47,08%”, dijo Choque, quien no proclamó a ganadores ni los cargos que asumirán los candidatos.



Detrás de esas dos fuerzas políticas quedaron FPV, con el 0,39% de los votos; MTS, con el 1,25%; UCS, con 0,41%; 21F, 4,24%; PDC, 8,78%; MNR, 0,69% y Pan Bol con el 0,65%.



En una conferencia de prensa en la que no permitieron preguntas, Mamani también informó de forma escueta que la apelación de las cuatro actas anuladas en Potosí ya había sido “resuelta”. No detalló qué fuerza política logró beneficiarse de dicha apelación. “Ante los insultos, sólo responderemos con la verdad”, aseveró Mamani.



El martes, el canciller Diego Pary envió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA), a nombre del TSE, para que esa instancia realice una auditoría al cómputo de votos. Un día después, el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, reveló que el presidente Evo Morales le llamó para pedir la auditoría, un día antes de que se enviara dicha carta.



El jueves, el expresidente Jorge Quiroga puso en duda la efectividad de la posible auditoría de la OEA. Recordó que en el caso de Venezuela, donde en la última elección presidencial también se denunció “un flagrante fraude electoral”, Almagro había prometido una auditoría que hasta la fecha no fue entregada.



Minutos después del anuncio del TSE, José Antonio Quiroga, miembro de la dirección nacional de CC, reiteró las denuncias de irregularidades en el conteo de votos. Asimismo, calificó de “cínica y desvergonzada” la versión de transparencia con la que los vocales justificaron su trabajo.



Denunció que el TSE no permitió que los delegados de CC fiscalicen el cómputo de las actas en Potosí y Chuquisaca. Criticó que no se hayan anulado las actas observadas en Potosí.



“Vemos que la prisa con la que (los vocales) hicieron las cosas en las últimas horas es porque mañana (hoy) es el cumpleaños de Evo Morales y el TSE quería obsequiarle esta victoria que anula la segunda vuelta, que fue recomendada de la OEA y la Unión Europea”, dijo Quiroga y pidió continuar con las protestas.



Ley Electoral



Cómputo La Ley de Régimen Electoral, en su artículo 189, señala que al concluir el cómputo nacional el TSE “en sesión pública de sala plena elaborará el acta de cómputo nacional”, que debe contener al menos siete especificaciones.

Regiones La norma también establece que en el acta, que debe ser validado por los delgados de las organizaciones políticas, debe figurar el detalle los votos por “asientos, distritos y circunscripciones”.