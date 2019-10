EEUU pide a Evo Morales que se cuente con exactitud cada uno de los votos de las elecciones







25/10/2019 - 14:56:26

El encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, pidió al presidente de Bolivia, Evo Morales, que cuente con “exactitud” cada uno de los votos de las elecciones presidenciales del domingo porque hay preguntas “reales” sobre su legitimidad.



La nota publicada en Infobae, presenta una entrevista a una agencia internacional de noticias, con la cual habló sobre Chile, México, Honduras y de las recientes elecciones en Bolivia. Sobre este último tema dijo que la posición de EE.UU es que cada uno de los votos debe ser contado con exactitud. "Respaldamos la decisión del Gobierno de Bolivia que solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que enviará observadores electorales expertos en este tema".



Dijo que conversó con el ministro de Justicia, Héctor Arce, y de Relaciones Exteriores, Diego Pary y les dijo que si han pedido a expertos que vayan y validen las elecciones, entonces necesitan aceptar sus recomendaciones y no tomar las que les gustan e ignorar las otras. Es un momento crítico para Bolivia.



Dijo que a pesar de las diferencias de su gobierno con el Gobierno de Bolivia, siempre consideraron que es un Gobierno legítimo elegido democráticamente. Pero, si este asunto de la elección no se maneja adecuadamente, eso puede estar en peligro.



Manifestó que alrededor del mundo hay Gobiernos que son democráticamente electos y legítimos, esas relaciones son muy diferentes con respecto a los Gobiernos que no lo son.



"No voy a entrar en detalle en lo que podría ser la relación de Gobierno a Gobierno (en el caso de Bolivia). Pero puedo decir una cosa con seguridad: si eres un inversor boliviano o extranjero y estás viendo la situación en la que, chico, hay una pregunta real sobre la legitimidad de las elecciones, eso va a influir tu decisión. Y eso no es bueno para Bolivia", enfatizó.