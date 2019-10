Mesa denunciará fraude ante el TSE munido del estudio publicado en TVU







25/10/2019 - 12:52:15

La Razón.- Tras más cuatro días de las elecciones presidenciales en Bolivia, el candidato opositor Carlos Mesa anunció este viernes que presentará una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del “gigantesco fraude” que denunció este jueves, sobre la base del informe presentado por su frente y luego rebatido luego por el Gobierno, pero además munido de un estudio presentado en Televisión Universitaria (TVU) la noche del jueves.



“Vamos a presentar esa denuncia formalmente ante el TSE, este es un mecanismo fundamental porque de lo contrario no se tomaría en consideración, no tenemos ningún tipo de esperanza en el que el TSE acepte este tipo de denuncias en el sentido de entenderlas y procesarlas, pero queremos conocer su respuesta y queremos saber qué es lo que dice de lo que nosotros hemos presentado que marca irregularidades en 109.000 votos”, sostuvo.



Al 99,99% del escrutinio oficial, el presidente Evo Morales logró 47,07% del respaldo ciudadano y una diferencia de 10,56 puntos sobre el candidato Carlos Mesa, que se quedó con 36,51%, lo que descarta una segunda vuelta.



Explicó que esa cifra mayor al 10%, que a su juicio fue “inventada por el tribunal”, equivale a menos de 35.000 votos y “si se prueba que esos 109.000 votos son irregulares” la diferencia, que evita por el momento un balotaje, “desaparece”.



El vocero de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó el jueves “cinco variables del fraude” que horas más tarde fueron rebatidas, una a una, por la ministra de Salud, Gabriela Montaño.



En ese marco, anunció que “coordinará” con los técnicos que presentaron un “informe exhaustivo” en el canal universitario que “amplió” la “información sobre irregularidades que prueban el fraude” que, dijo, “ha sido denunciado claramente por la OEA y ratificado en el pedido de segunda vuelta por la Unión Europea”.



El informe



El ingeniero de sistemas Édgar Villegas presentó la noche del jueves un informe elaborado con un equipo de profesionales sobre irregularidades detectadas a partir de una comparación entre registros del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo oficial.



El primero fue usado por el TSE para entregar resultados preliminares no oficiales el mismo día de la votación sobre la base de las fotografías y datos de las actas electorales que fueron centralizadas en un sistema informático.



La segunda es del cómputo de votos mediante la verificación de las actas físicas que los notarios llevan hasta los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de los nueve departamentos para que se valide por los vocales de las salas plenas regionales.



Villegas hace énfasis en las “diferencias entre el TREP” y el “cómputo final, que en teoría deberían coincidir” en un gran porcentaje, lo que no ocurre.



El equipo de expertos asegura haber detectado al menos 1.280 irregularidades entre más de 34.000 actas, entre las que se encuentran cifras que no coinciden y que llegarían al 3% de ese total, presunto uso de documentos de identidad que no existen, alteración de actas y progreso irregular del cómputo.



“Este análisis es solo la punta del iceberg, acá no están cambios de papeletas, cambio de actas, solo es sobre los datos computados. Entonces, estamos rascando la superficie”, apuntó Villegas.