DT Farías convoca a tres del exterior para los amistosos







25/10/2019 - 08:18:17

Página Siete.- La Selección boliviana de fútbol tendrá a tres jugadores del exterior en los amistosos que jugará frente a Chile y Panamá, el 15 y 19 de noviembre, respectivamente, por la última fecha FIFA de esta temporada.



La gran novedad en la lista es el retorno del mediocampista Danny Bejarano, quien juega en el club Lamia de Grecia y después de una prolongada ausencia volverá a lucir los colores de nuestro seleccionado. Bejarano es uno de los tres convocados que vendrán del exterior, los otros dos son Alejandro Chumacero de filas del Puebla de México y Henry Vaca, quien milita en Universitario de Perú.



El director técnico de la Verde César Farías hizo conocer ayer la nómina de 25 jugadores que deberán iniciar el domingo 10 del siguiente mes, desde las 22:00, la concentración para viajar dos días después a la localidad de Concepción, donde se disputará el compromiso con el combinado trasandino.



El club que más aporta en esta convocatoria es Bolívar con cuatro jugadores: Óscar Ribera, Adrián Jusino, Erwin Saavedra y Juan Carlos Arce. Para estos dos encuentros quedaron al margen Leonardo Vaca y Vladimir Castellón, quienes habían sido tomados en cuenta en los últimos tres amistosos.



Otros que vuelven al equipo nacional son el defensor de The Strongest Gabriel Valverde y el mediocampista Jhasmani Campos, quien no participó de los partidos con Venezuela y Haití por una lesión. Sin embargo, para esta ocasión volvieron a quedar al margen otros atigrados como Diego Wayar, Ramiro Vaca o Raúl Castro.



Para el arco se llamó nuevamente a los tres arqueros que estuvieron en la última lista: Rómel Quiñónez de Oriente Petrolero, Daniel Vaca de The Strongest y Jorge Araúz de filas de Royal Pari.



El DT Farías presentó ayer su tercera convocatoria en la que nuevamente no figura el delantero Marcelo Martins, quien milita en Shijiazhuang Ever Bright de la segunda división del fútbol de China. Martins fue uno de los jugadores más valiosos que tuvo la Verde en la última Copa América.



La Federación Boliviana de Fútbol informó ayer que la etapa de preparación se realizará en Santa Cruz de la Sierra.