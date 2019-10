Bolivia presenta reducidos incentivos para emprendedores







25/10/2019 - 08:13:52

El Diario.- A nivel internacional los gobiernos de 115 economías pusieron en marcha 294 reformas durante el año pasado para facilitar la actividad empresarial del sector privado nacional, Bolivia presenta reducidos incentivos para la actividad privada, y por ello se encuentra en el puesto 150 de 190 economías evaluadas, según se puede apreciar en los datos del estudio Doing Business 2020 del Grupo Banco Mundial.



Las reformas que se registraron en esas economías sentarán las bases para la creación de nuevos puestos de trabajo, la expansión de la actividad comercial y el aumento de los ingresos para muchos, señala el estudio.



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Las economías del Caribe implementaron una cifra récord de 19 reformas durante el último año para facilitar el funcionamiento de las empresas nacionales, pero la región debe seguir trabajando para alcanzar los estándares mundiales.



Puerto Rico y Jamaica fueron las economías mejor clasificadas de la región: ocuparon los puestos 65 y 71 a nivel mundial.



Mientras América Latina sigue retrasada en relación con otras regiones del mundo, pero hay algunos aspectos favorables. Colombia ha implementado un total de 37 reformas desde 2005 y continúa liderando las iniciativas de reforma en la región y México sigue siendo el país mejor clasificado de la región, en el puesto 60, pero por segundo año consecutivo no introdujo ninguna mejora importante en el clima para los negocios.



Colombia se encuentra en el puesto 67 con una puntuación de 51,7, mientras que el país está en el 150 a nivel mundial, y en América Latina y el Caribe sólo está por encima de Suriname, Haití y Venezuela.



Una de las puntuaciones más bajas que recibe la economía nacional está referida al pago de impuestos, con un 21,6, mientras que la obtención de electricidad tiene el mayor puntaje registrado.



Una nota de Santa Cruz Económico, señalaba que de acuerdo al informe del Doing Business 2019 del Banco Mundial, Bolivia cayó del puesto 149 en 2017 al 152 en la presente gestión 2018, y el país está solamente por encima de Haití y Venezuela en la región, sin embargo el último informe 2020 mejora la posición del país..



Doing Business 2020, una publicación insignia del Grupo Banco Mundial, es la 17ª edición de una serie de estudios anuales que evalúan las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial.



PRINCIPALES HALLAZGOS



Las economías de África subsahariana y América Latina y el Caribe continúan rezagadas en términos de reformas. Sólo dos economías de África subsahariana se posicionan entre las 50 mejores clasificadas, ninguna economía en América Latina se encuentra en este grupo.



Las economías que obtienen buenos puntajes en Doing Business tienden a beneficiarse de mayores niveles de actividad empresarial y menores niveles de corrupción.