Dunn: El sistema financiero es solvente, pero un clima de incertidumbre afectará su liquidez







25/10/2019 - 08:11:01

Página Siete.- El sistema financiero boliviano es sólido y solvente, afirmó el consultor internacional en finanzas, Jaime Dunn, quien advirtió sin embargo, que un clima de incertidumbre política y social puede afectar la liquidez y generar un mayor descalce.



“Hacer notar que el sistema financiero es un sistema sólido todavía y muy solvente, la gente no debería preocuparse de sobremanera, ni sobre-reaccionar, el sistema financiero también, pero el tema de liquidez es una de las debilidades más grandes, la solvencia es muy significativa y no debería causar ningún tipo de alarmas”, señaló a ANF.



Ante el clima de incertidumbre política y social que vive el país tras las elecciones del domingo, el especialista respondió: “La incertidumbre siempre va a tener su impacto como estamos viendo en la liquidez, pero el sistema financiero es bastante solvente, los bancos también, y los niveles por el encaje legal y todas las operaciones que siempre se hacen para preservar la seguridad del sistema están vigentes”.



Dunn advirtió sin embargo que el clima de incertidumbre política y social también provoca que la gente deje de depositar y comience a sacar su dinero del banco.



“Están sacando plata en bolivianos y buscan seguridad en dólares, así se da el descalce de moneda y de plazos; mucha gente que en el pasado compró dólares -tiene sus costos como el ITF (Impuesto a las Transferencias)- y cuando debe depositar otra vez debe pagar el ITF”, dijo.



El experto en finanzas dijo que la liquidez del sistema financiero se ha reducido en los últimos meses, y es entre otras razones por la presión ejercida por el Gobierno a la banca que debe dar créditos productivos y de vivienda social en contraposición a la reducción de los depósitos.



“Por eso es que hace varios meses hay una situación de la tasa pasiva que ha empezado a subir, eso nos está indicando que los bancos están dispuestos a pagar más dinero y más interés para conseguir dinero”, señaló.



Explicó que esa situación tiene varias implicancias, como la contracción del margen de ganancias “porque la tasa de los créditos no puede subir rápidamente porque hay créditos con tasas fijas como el productivo”.



“Es importante todo lo que tenga que ver con darle liquidez al sistema financiero, es prioridad, y el Gobierno ha estado llevando acciones hace varios meses para devolverle la liquidez al sistema financiero, como que los Fondos de Inversión no inviertan afuera en los niveles que lo hacían (…). El Banco Central de Bolivia también ha estado tomando acciones”, sostuvo.



La caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) a $us 7.693 millones (MM) a septiembre de este año preocupa no solo a sectores productivos y exportadores, sino también al propio BCB que ha insistido en efectivizar la compra de oro para que aumenten las reservas en lingotes.