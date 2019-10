Rubros exportadores deploran pérdidas millonarias por conflictos







25/10/2019 - 08:09:44

Los Tiempos.- Tras cuatro días de conflicto y movilización de varios sectores, por un supuesto fraude electoral, los productos de exportación han comenzado a reportar pérdidas económicas; sólo entre los rubros de producción de banano y leche se calcula una pérdida de 5 millones de bolivianos.



Debido a los bloqueos, el banano con destino a Argentina tiene dificultades para salir de Santa Cruz, y las empacadoras trabajan de forma irregular. La pérdida se calcula en medio millones de dólares y los productores temen que estos conflictos los hagan perder el mercado. “Nos están perjudicando en gran manera. Lo que se debía exportar ya no sirve, lo cortan (lo dejan) al suelo para abono de la tierra, da pena”, dijo el representante de los productores bananeros, Agustín Conde.



Explicó que más de 10 mil familias productoras son afectadas debido a las trabas para los 100 furgones que debían salir por día, con mil cajas de la fruta a bordo.



El asesor de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, indicó que los lecheros del departamento también reportan una pérdida de 2 millones de bolivianos, pues, debido a los bloqueos, dejan de entregarse a PIL 340 mil litros de leche diarios.



También el sector de los floricultores está perjudicado por los recientes conflictos debido a que la producción se está dañando porque el producto no puede llegar a los mercados y los compradores tampoco lo hacen.



“Las flores se dañan muy rápido, por lo que se reportan perdidas económicas”, dijo Morales.



La CAC también realiza la evaluación el daño que reportan otros sectores afiliados, como el de los avicultores, horticultores, porcinocultores y otros.



LOS ALIMENTOS NO PUEDEN LLEGAR



El asesor de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, indicó que algunos productores agrícolas tienen dificultad para llegar a los mercados con sus productos.



El pasado miércoles, al mercado Calatayud y Triangular no habían llegado sólo algunas verduras, pero la presencia de las comerciantes tampoco era regular: muchas prefirieron no abrir sus puestos.



Nuestros productores están llevando su cosecha a los mercados, pero hay otros que viven en zonas más alejadas, por lo que les es más difícil llegar”, dijo el asesor de la CAC, Rolando Morales.